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Inšpiroval sa 80-ročnou pani. Marián Mitaš má dokonalý recept na špagety carbonara, vylepšoval ho roky
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Inšpiroval sa 80-ročnou pani. Marián Mitaš má dokonalý recept na špagety carbonara, vylepšoval ho roky

Marián Mitaš / Ilustračné foto.
Marián Mitaš / Ilustračné foto. — Foto: Instagram/marian.mitas, Magnific/jcomp

Pri príprave dbá na dve veci.

Hviezdi nielen na obrazovkách, ale aj v kuchyni. Herec Marián Mitaš patrí k ľuďom, ktorým dni spríjemňuje aj s láskou pripravené jedlo. Medzi jeho najobľúbenejšie kulinárske počiny patria práve špagety carbonara. Pripravuje ich už roky a keďže má svoj vlastný overený postup, prezradil, ako ho dotiahol do dokonalosti.

Pripravuje ich už 14 rokov

„Recept je v podstate jednoduchý, dá sa ním inšpirovať hocikde, ale trafiť tie teplotné pomery, na to už musí prísť každý sám a otestovať si to. Ja to robím tak, že tesne nad špagety dám ruku a čakám, kým je teplota správna. Až potom tam vlejem vajíčko,“ prezradil pre Televíziu JOJ.

Instagram Post
Príspevok používateľa Marian Mitas (@marian.mitas)
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S týmto receptom experimentuje už dlho a za 14 rokov, čo ho pripravuje, sa mu ho podarilo dotiahnuť do verzie, ktorá jemu a jeho rodine chutí najviac. Celé to pritom začalo obyčajnou inšpiráciou na sociálnych sieťach.

Jamie Oliver / Ilustračné foto.
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„Videl som niekoľko videí, niekoľko receptov, skúšal som. Ale úplne najviac ma ovplyvnila taká asi 80-ročná pani niekde na Instagrame. Robila to v takom obrovskom kotli pre celú svoju rodinu. Od toho bodu som už len skúšal a experimentoval,“ vysvetlil obľúbený herec.

Špagety carbonara podľa Mariána Mitaša:

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