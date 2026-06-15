Inšpiroval sa 80-ročnou pani. Marián Mitaš má dokonalý recept na špagety carbonara, vylepšoval ho roky
Pri príprave dbá na dve veci.
Hviezdi nielen na obrazovkách, ale aj v kuchyni. Herec Marián Mitaš patrí k ľuďom, ktorým dni spríjemňuje aj s láskou pripravené jedlo. Medzi jeho najobľúbenejšie kulinárske počiny patria práve špagety carbonara. Pripravuje ich už roky a keďže má svoj vlastný overený postup, prezradil, ako ho dotiahol do dokonalosti.
Pripravuje ich už 14 rokov
„Recept je v podstate jednoduchý, dá sa ním inšpirovať hocikde, ale trafiť tie teplotné pomery, na to už musí prísť každý sám a otestovať si to. Ja to robím tak, že tesne nad špagety dám ruku a čakám, kým je teplota správna. Až potom tam vlejem vajíčko,“ prezradil pre Televíziu JOJ.
S týmto receptom experimentuje už dlho a za 14 rokov, čo ho pripravuje, sa mu ho podarilo dotiahnuť do verzie, ktorá jemu a jeho rodine chutí najviac. Celé to pritom začalo obyčajnou inšpiráciou na sociálnych sieťach.
„Videl som niekoľko videí, niekoľko receptov, skúšal som. Ale úplne najviac ma ovplyvnila taká asi 80-ročná pani niekde na Instagrame. Robila to v takom obrovskom kotli pre celú svoju rodinu. Od toho bodu som už len skúšal a experimentoval,“ vysvetlil obľúbený herec.