Stačilo jedno rande a vedel, že Laďka je tá pravá. Braňo Deák pri hľadaní lásky nepotreboval zoznamky
Známy herec tvorí s manželkou pár vyše 15 rokov.
Zoznamovanie sa bolo kedysi iné a svoje o tom vie aj Braňo Deák. Svoju manželku spoznal vďaka spolužiačke z vysokej školy a už po prvom rande vedel, že toto je ono. Známy herec v rozhovore pre Nový Čas okrem iného prezradil aj to, že frajerky si rozhodne nehľadal na internetových zoznamkách, ako to má dnes vo zvyku väčšina ľudí.
Roztrasený
Braňo Deák, ktorý hviezdi nielen na divadelných doskách, ale aj v mnohých televíznych projektoch – aktuálne sa napríklad objavuje v seriáli Nemocnica a najnovšie sa divákom predstaví aj v projekte Najvyšší čas – našiel svoje šťastie pred rokmi aj v súkromí.
S manželkou Laďkou ho zoznámila herecká kolegyňa a bývalá spolužiačka z vysokej školy Zuzka Porubjaková. „Baby sú spolužiačky zo strednej, slovo dalo slovo, šli sme na rande a jednoducho to klaplo,“ prezradil v rozhovore známy herec, ktorý svoju partnerku o ruku požiadal na Havaji.
„My sme sa tak s kamarátom dohodli, že by sme to urobili. So svojimi partnerkami sme išli na Havaj, kde sme ich teda osobitne požiadali o ruku,“ prezradil Braňo, ktorý pred Laďku pokľakol na pláži. Keď si vyberal prsteň z vrecka, bol celý roztrasený a jeho partnerka si myslela, že mu niečo spadlo. „Veľmi to bolo milé, keď si na to spätne spomeniem,“ povedal.