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Ona opravuje odtoky, on spieva. Marek Fašiang s úsmevom popísal, ako si nažíva so svojou mladou priateľkou
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Ona opravuje odtoky, on spieva. Marek Fašiang s úsmevom popísal, ako si nažíva so svojou mladou priateľkou

Marek Fašiang našiel šťastie pri Renáte.
Marek Fašiang našiel šťastie pri Renáte. — Foto: Instagram @ marekfasiang, renisko

Známy herec sa dal s Renátou dokopy po rozchode s modelkou Terezou Bizíkovou.

„Odkedy som bol slobodný, stretol som veľa zaujímavých žien, každá bola špeciálna v niečom inom, no v tomto prípade je tá výnimočnosť komplexná.“ Marek Fašiang pred časom takto opísal svoju novú priateľku Renátu. O 13 rokov mladšia brunetka si ho vraj získala tým, že bola iná.

Odvtedy známy herec a podnikateľka kráčajú životom bok po boku a ich vzťah sa už medzičasom stihol posunúť na ďalší level - žijú v spoločnej domácnosti a ako Marek prezradil v rozhovore pre portál Diva.sk, doma to majú s Renčou pekne podelené.

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Príspevok používateľa Marek Fasiang (@marekfasiang)
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Príbeh, ktorý trvá

Známy herec a moderátor tvoril niekoľko rokov pár s modelkou Terezou Bizíkovou, s ktorou má aj dcérku Olíviu. Po rozchode bol potom nejaký čas sám, hoci podľa vlastných slov randil a stretnutiam so ženami sa nevyhýbal.

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Príspevok používateľa Marek Fasiang (@marekfasiang)
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So žiadnou to ale "nekliklo" až do momentu, kým sa cez partiu kamarátov v jednom z podnikov nezoznámil s Renátou. „Bol to veľmi jednoduchý príbeh, ktorý ešte stále trvá,” povedal Marek, ktorý s Renátou tvorí pár približne rok.

Kamošky

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