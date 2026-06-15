Ona opravuje odtoky, on spieva. Marek Fašiang s úsmevom popísal, ako si nažíva so svojou mladou priateľkou
Známy herec sa dal s Renátou dokopy po rozchode s modelkou Terezou Bizíkovou.
„Odkedy som bol slobodný, stretol som veľa zaujímavých žien, každá bola špeciálna v niečom inom, no v tomto prípade je tá výnimočnosť komplexná.“ Marek Fašiang pred časom takto opísal svoju novú priateľku Renátu. O 13 rokov mladšia brunetka si ho vraj získala tým, že bola iná.
Odvtedy známy herec a podnikateľka kráčajú životom bok po boku a ich vzťah sa už medzičasom stihol posunúť na ďalší level - žijú v spoločnej domácnosti a ako Marek prezradil v rozhovore pre portál Diva.sk, doma to majú s Renčou pekne podelené.
Príbeh, ktorý trvá
Známy herec a moderátor tvoril niekoľko rokov pár s modelkou Terezou Bizíkovou, s ktorou má aj dcérku Olíviu. Po rozchode bol potom nejaký čas sám, hoci podľa vlastných slov randil a stretnutiam so ženami sa nevyhýbal.
So žiadnou to ale "nekliklo" až do momentu, kým sa cez partiu kamarátov v jednom z podnikov nezoznámil s Renátou. „Bol to veľmi jednoduchý príbeh, ktorý ešte stále trvá,” povedal Marek, ktorý s Renátou tvorí pár približne rok.