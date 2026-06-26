Išiel okolo a odkryl, čo má pod kabátom. Vacvalová s Andrásym šírili vymyslenú historku o svojom zoznámení
Humoristická dvojica sa pozná viac ako 36 rokov.
„Ja som chodievala do parku do Medickej záhrady, tam som sedávala a tak som sa mu aj páčila, no a on mal taký problém...“ Elena Vacvalová začala takto opisovať vtipnú príhodu, ako si spolu s Oliverom Andrásym kedysi vystrelili z mladej začínajúcej novinárky. Z jej dlhročného kolegu urobili úchyláka potĺkajúceho sa po parku a ukazujúceho svoje intímne partie.
Z vymyslenej historky sa však napokon stala reálna vec, keď praktikantka dvom humoristom uverila a táto príhoda o ich zoznámení vyšla ako článok v Gemerských zvestiach. Obľúbená humoristická dvojica, ktorú slovenskí diváci poznajú najmä vďaka legendárnym projektom Aj múdry schybí, Čo dokáže ulica a Dereš, sa pritom zoznámila celkom inak - a dokopy sa dali vlastne vďaka hádke na študijnom oddelení, keď Elenu upútal Oliverov temperament. Odvtedy sú nerozluční a trvá to už viac ako 36 rokov.
Keď sa do mesta pchá dedina
Rodáčka z Tisovca Elena "Eňa" Vacvalová chcela byť herečkou, na Vysokú školu múzických umení ju však pre nedostatok talentu nevzali, a tak sa rozhodla pre štúdium žurnalistiky. A práve v deň zápisu stretla spolužiaka, ktorý jej zmenil život.
„Na študijnom oddelení som si vybavovala papiere súvisiace so zápisom do prvého ročníka žurnalistiky na FFUK v Bratislave, a zrejme mi to, dievčaťu z vidieka s vrkočmi až po pás, trvalo trochu dlhšie ako ostatným, no a jeden mladý muž z dlhého radu za mnou nahlas a dosť nevyberaným spôsobom vyjadril názor, že takto to vyzerá, keď sa do mesta pchá dedina!“ spomínala v rozhovore pre Pravdu na prvé stretnutie s Oliverom Andrásym humoristka, ktorá si ale takéto reči nenechala páčiť.
Vystrelili si z nej
A mladíkovi okamžite povedala, ako sa veci majú. „Ja som mu odpovedala, že keby sa do mesta dedina nesťahovala, všetci v meste by zdegenerovali,“ smiala sa v rozhovore pre Šarm Eňa Vacvalová, ktorú upútal Oliverov temperament.
Zaujímavejšie ako to skutočné je však ich vymyslené zoznámenie. Humoristka totiž v relácii Návraty Rádia Melody prezradila, ako si raz spolu s Oliverom vystrelili z nič netušiacej mladej začínajúcej novinárky, ktorá pracovala ako praktikantka pre mestské noviny Gemerské zvesti.