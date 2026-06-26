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Išiel okolo a odkryl, čo má pod kabátom. Vacvalová s Andrásym šírili vymyslenú historku o svojom zoznámení
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Išiel okolo a odkryl, čo má pod kabátom. Vacvalová s Andrásym šírili vymyslenú historku o svojom zoznámení

Elenu Vacvalovú a Olivera Andrásyho spája dlhoročné priateľstvo.
Elenu Vacvalovú a Olivera Andrásyho spája dlhoročné priateľstvo. — Foto: Facebook, Dajto

Humoristická dvojica sa pozná viac ako 36 rokov.

„Ja som chodievala do parku do Medickej záhrady, tam som sedávala a tak som sa mu aj páčila, no a on mal taký problém...“ Elena Vacvalová začala takto opisovať vtipnú príhodu, ako si spolu s Oliverom Andrásym kedysi vystrelili z mladej začínajúcej novinárky. Z jej dlhročného kolegu urobili úchyláka potĺkajúceho sa po parku a ukazujúceho svoje intímne partie.

Z vymyslenej historky sa však napokon stala reálna vec, keď praktikantka dvom humoristom uverila a táto príhoda o ich zoznámení vyšla ako článok v Gemerských zvestiach. Obľúbená humoristická dvojica, ktorú slovenskí diváci poznajú najmä vďaka legendárnym projektom Aj múdry schybí, Čo dokáže ulica a Dereš, sa pritom zoznámila celkom inak - a dokopy sa dali vlastne vďaka hádke na študijnom oddelení, keď Elenu upútal Oliverov temperament. Odvtedy sú nerozluční a trvá to už viac ako 36 rokov.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=606751426106352&set=a.623925789311006&type=3&ref=embed_post

Keď sa do mesta pchá dedina

Rodáčka z Tisovca Elena "Eňa" Vacvalová chcela byť herečkou, na Vysokú školu múzických umení ju však pre nedostatok talentu nevzali, a tak sa rozhodla pre štúdium žurnalistiky. A práve v deň zápisu stretla spolužiaka, ktorý jej zmenil život.

Elena Vácvalová a Oliver Andrásy
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„Na študijnom oddelení som si vybavovala papiere súvisiace so zápisom do prvého ročníka žurnalistiky na FFUK v Bratislave, a zrejme mi to, dievčaťu z vidieka s vrkočmi až po pás, trvalo trochu dlhšie ako ostatným, no a jeden mladý muž z dlhého radu za mnou nahlas a dosť nevyberaným spôsobom vyjadril názor, že takto to vyzerá, keď sa do mesta pchá dedina!“ spomínala v rozhovore pre Pravdu na prvé stretnutie s Oliverom Andrásym humoristka, ktorá si ale takéto reči nenechala páčiť.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=548812068566955&set=a.623925789311006&type=3&ref=embed_post

Vystrelili si z nej

A mladíkovi okamžite povedala, ako sa veci majú. „Ja som mu odpovedala, že keby sa do mesta dedina nesťahovala, všetci v meste by zdegenerovali,“ smiala sa v rozhovore pre Šarm Eňa Vacvalová, ktorú upútal Oliverov temperament.

Oliver Andrásy s manželkou Dankou.
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Zaujímavejšie ako to skutočné je však ich vymyslené zoznámenie. Humoristka totiž v relácii Návraty Rádia Melody prezradila, ako si raz spolu s Oliverom vystrelili z nič netušiacej mladej začínajúcej novinárky, ktorá pracovala ako praktikantka pre mestské noviny Gemerské zvesti.

V parku na lavičke

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