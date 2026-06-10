Vraj mal IQ 47 a zbavili ho svojprávnosti. Bojovník Nikolas môže konečne rozhodovať o vlastnom živote
Konečne si môžem plniť svoje sny, prezradil.
Keď Vilo Rozboril v relácii V siedmom nebi predstavil príbeh Nikolasa Čikalu, mnohí len neveriacky krútili hlavou. Mladý muž z rómskej osady, ktorý ohuroval vedomosťami o meteorológii a astronómii, bol totiž celé roky vedený ako nesvojprávny človek s IQ 47. Ešte pred niekoľkými mesiacmi bol pre štát človekom, ktorý nemal rozhodovať o vlastnom živote. Dnes je všetko inak a príbeh, ktorý pobúril tisíce Slovákov, dostal dôležitú bodku.
Súdružky z decáku
Rodák zo Svine pri Prešove vyrastal v detskom domove a neskôr v rómskej osade. Už ako dieťa ho zaradili do špeciálnej školy s odôvodnením, že má IQ 47. „Tak to robia s väčšinou podobných detí. Keď ho chcela riaditeľka tej školy nechať preradiť do normálnej základnej školy s odôvodnením, že je suverénne najlepší na tej škole, vie výborne gramatiku a všetko, ‚súdružky‘ z decáku s tým nesúhlasili,“ uviedol na sociálnych sieťach Vilo Rozboril, ktorý už pri prvom stretnutí s Nikolasom pochopil, že štát v prípade tohto chlapca fatálne zlyhal.
„Nie som odborník na ľudskú psychiku a intelekt. Ale jedno viem, že v tieto dni sme nenakrúcali príbeh s ‚retardovaným‘ človekom s IQ 47. Fakt teda neviem, komu takéto odpisovanie šikovného Róma, a bohviekoľko ich za roky rokúce po celej krajine bolo, mohlo vyhovovať. Cynizmus? Peniaze? Laxnosť? Zloba? Rasizmus? Neprofesionalita? Neviem,“ hneval sa moderátor, ktorý urobil všetko preto, aby Nikolasovi vrátil svojprávnosť. Po dlhých mesiacoch sa to podarilo.
Dôležité víťazstvo
„Ľudia, dobrá vec sa podarila. Určite sa pamätáte na príbeh mladého meteorológa Nikolasa Čikalu. Bol zbavený spôsobilosti na právne úkony s odôvodnením, že má IQ 47. Keď sme mu ho dali zmerať v Mensa Slovensko, výsledok bol IQ 115,“ napísal na sociálnej sieti Rozboril. Podľa jeho slov bola následne podaná žiadosť na súd o zrušenie opatrenia, ktoré Nikolasovi výrazne komplikovalo život. „Práve vychádzame z Okresného súdu v Prešove. Nikolas je od tejto chvíle riadny, právne spôsobilý občan tejto krajiny. A od tejto chvíle si už za svoj život zodpovedá sám,“ uviedol natešene.
Na súde Nikolasa zastupoval advokát Pavel Hagyari, ktorý výsledok označil za významné víťazstvo. „Morálna satisfakcia je vyriešená, ešte doriešiť aj finančné odškodnenie. Podporiť na súd došiel i Vilo Rozboril, ktorý vyniesol tento príbeh na svetlo božie a Nikolasovi pomáha vo všetkých smeroch,“ uviedol šťastný advokát. Najemotívnejšie slová po rozhodnutí súdu zverejnil samotný Nikolas.