Vyjde na terasu, zbadá kvetinku a plače. Zora Czoborová sa po maminej smrti snaží nezaťažovať ľudí smútkom
Mama známej fitnessky odišla na večnosť v apríli tohto roka.
Pred tromi rokmi sa musela navždy rozlúčiť s oteckom a tento rok v apríli napokon aj s milovanou mamou. Zora Czoborová prežíva po jej odchode jedno z najťažších období v živote - mala ňou totiž krásny a vrúcny vzťah. V rozhovore pre Nový Čas so smútkom v hlase priznala, že najťažšie sú pre ňu noci.
Starala sa o nich
V apríli tohto roka sa Zore Czoborovej zrútil svet, keď na druhý breh musela vyprevadiť svoju milovanú mamu Valériu. O športovkyni je známe, že s oboma rodičmi mala nadštandardný vzťah a že s nimi trávila veľa času. A kým oni sa o ňu starali, keď bola malá, v dospelosti im všetku starostlivosť opätovala a snažila sa na sto percent. Neraz pomocnú ruku podala otcovi, ale aj mamičke.
S tou si užívali vzájomné spoločné chvíle - kartové súboje, starostlivosť o psíkov, cvičenie, chodenie na vitamínové boostre (posilňovače, pozn. red.) a dalo by sa povedať, že pri svojej dcére Zorke mala jej mama krásnu jeseň života.
Bola to skúška
A hoci vlani bojovala so zdravotnými problémami, jej dcéra sa všemožne snažila o to, aby sa jej mame polepšilo. „Už som pri nej. Už ju objímam... aj týram. Dnes sme spolu odcvičili celú hodinu... bolo to veľa prehovárania a emócií...,“ zverila sa Zora svojim fanúšikom na sociálnej sieti takto pred rokom s tým, že pre obe bolo vtedajšie obdobie skúškou.
Fitnesskina mama napokon žiaľ boj o svoje zdravie aj život prehrala a vo veku 86 rokov v apríli tohto roka nakoniec zomrela. „Dnes som sa navždy rozlúčila s mojou milovanou mamičkou… Ďakujem za vašu podporu a modlitby, ktorými ste ju vo svojich srdciach vyprevadili,“ napísala na svojom profile na sociálnej sieti so smútkom v hlase športovkyňa, ktorej kondolovali mnohé známe tváre, ale aj bežní ľudia.