Zomrela vám manželka, povedali mu, keď sa prebral z kómy. Otta Weitera zachránila až mladšia Petra
Známy spevák sa pred tromi rokmi oženil po piatykrát.
Za posledné roky prekonal zápal srdcového svalu, pre ktorý musí nosiť strojček, dvakrát bol v kóme, v chrbtici má namiesto troch stavcov kovové krúžky, nemá žlčník, zvíťazil nad rakovinou hrubého čreva a najnovšie je jeho súperom rakovina prostaty. Napriek tomu sa Otto Weiter usmieva a flintu do žita rozhodne nehádže. Skôr naopak.
Obľúbený spevák totiž nie je typom človekom, ktorý by nad svojím osudom doma vyplakával do vankúša. „Hovorím, no čo, nejaký nádorík, tak ho vyrežú a bude vybavené,“ tvrdí hudobník, ktorý s chorobou bojuje a rozhodne sa jej nemieni poddať. Veľkou oporou mu je manželka Petra, bez ktorej by tu už dnes nebol – tvrdí, že to bola ona, kto ho prebral z druhej kómy.
Dalo ho to dole
Otto Weiter, ktorý sa v 90. rokoch do sŕdc divákov zapísal najmä účinkovaním v obľúbenej relácii Repete, si v posledných rokoch prešiel náročným obdobím. Pred niekoľkými rokmi prišiel o manželku Andreu a neskôr aj on sám ušiel hrobárovi z lopaty. V roku 2019 dostal zápal srdcového svalu a ako priznal v rozhovore pre Plus 7 dní, bolo to z prepracovanosti.
„To sme s Andrejkou naozaj hrotili, makali, spával som štyri hodiny denne. Do toho prišiel jej odchod v júli 2020, čo ma dalo, samozrejme, úplne dole,“ spomínal na neľahké chvíle známy spevák. Keď sa vraj prvýkrát prebral z kómy, oznámili mu, že jeho manželka navždy odišla a on znovu upadol do kómy.
Plakal
„Z tej druhej ma zachránila Peťka, pretože už ma chceli vypnúť,“ ozrejmil Otto Weiter. „Bol covid a ona mala ku mne ako jediná prístup. Nepustili ku mne nikoho, ani môjho brata, ani dcéru. Preto som dal kontakt na ňu. V tom čase sme skúšali, či sa k sebe spevácky hodíme, či nám ladia hlasy a začali sme skúšať prvú pesničku,“ hovoril spevák o žene, bez ktorej by tu už dnes pravdepodobne nebol.
„Peťka ma prebrala tak, že za mnou chodila každý deň, držala ma za ruku, hovorila so mnou a potom mi začala tú pesničku, Kad mi dodješ Ti dodžeš ty, spievať. Ja si to nepamätám, hovorili mi to lekári a Peťka. Ale zrejme som to počul, pretože som zareagoval, hýbal som prstami. Keď mi spievala tú pesničku, povedala, ja už viem text, ja už viem aj melódiu, teraz si na rade ty a ja som vraj začal plakať,“ spomínal.
Učí sa od nej
Dvojica svoju lásku spečatila svadbou v máji 2023, k čomu vraj prispeli aj zdravotné dôvody.