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Kardiológ lieči 20 rokov infarkty: Pred 9:00 nikdy nerobím týchto päť vecí. Číslo dva škodí naozaj všetkým
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Kardiológ lieči 20 rokov infarkty: Pred 9:00 nikdy nerobím týchto päť vecí. Číslo dva škodí naozaj všetkým

Kardiológ Sanjay Bhojraj / Ilustračný obrázok
Kardiológ Sanjay Bhojraj / Ilustračný obrázok — Foto: Threads - @doctorsanjaymd; Chat GPT/Dobré noviny

Čím je človek starší, tým je telo menej tolerantné k výkyvom.

Ranné hodiny sú pre naše srdce náročnejšie, než si väčšina ľudí uvedomuje. Práve v tomto období stúpa krvný tlak, zvyšuje sa hladina stresového hormónu kortizolu a organizmus sa pripravuje na aktívnu časť dňa. Čo robíte krátko po zobudení vy? Podľa uznávaného amerického kardiológa Sanjaya Bhojraja môžu práve tieto činnosti významne ovplyvniť zdravie srdca. Lekár, ktorý sa liečbe srdcovo-cievnych ochorení venuje viac ako dve desaťročia, sa pre portál CNBC podelil o päť návykov, ktorým sa pred deviatou hodinou ráno zásadne vyhýba.

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Príspevok používateľa Sanjay Bhojraj, MD | Integrative Cardiologist (@doctorsanjaymd)
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5. Sladená káva na prázdny žalúdok

Prvým zlozvykom sú sladené kávové nápoje, ktoré môžu pokojne obsahovať 30 až 50 gramov cukru. „Takýto prudký nárast hladiny glukózy vedie k zvýšenej produkcii inzulínu a časom môže prispieť k metabolickému stresu,“ vysvetlil Bhojraj. „A pravdepodobne budeme o hodinu už opäť hladní,“ dodal lekár.

4. Pozor aj na sladké pečivo

Kardiológ neodporúča ani croissanty, muffiny či sladké koláče na raňajky, najmä ak ich človek konzumuje nalačno. „Ide najmä o kombináciu rafinovaných sacharidov a nasýtených tukov s minimom vlákniny a bielkovín. Výsledkom je rýchly nárast energie a následný pokles,“ upozornil kardiológ, podľa ktorého srdce nepotrebuje hneď ráno ďalšie výkyvy.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Foto: Magnific

3. Šunka každý deň nie je dobrý nápad

Na zozname sa ocitli aj spracované mäsové výrobky, ako sú slanina, klobásy či šunka. Tie bývajú bohaté na soľ a nasýtené tuky, pričom často obsahujú aj konzervačné látky. „Raz za čas nie sú problém. Riziko vzniká vtedy, keď ich jeme každé ráno,“ uviedol Bhojraj.

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