Rodinné pravidlo pochopila až po bitke. Známa Slovenka mohla zostať v Taliansku, no vrátila sa a neľutuje
Mohla odísť do Talianska, no zostala doma a vôbec to neľutuje.
Keď bola prváčka na základnej škole, jej otec našiel vo Večerníku inzerát, že prijímajú deti do Ľudovej školy umenia na klavír. Dievčina z fotografie tam ďalších osem rokov chodila so zaťatými zubami a od piateho ročníka ju to už vôbec nebavilo. Začala dokonca chodiť poza školu, za čo dostala svoju prvú a poslednú bitku od otca. Dva mesiace totiž len predstierala, že poctivo trénuje.