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Rodinné pravidlo pochopila až po bitke. Známa Slovenka mohla zostať v Taliansku, no vrátila sa a neľutuje
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Rodinné pravidlo pochopila až po bitke. Známa Slovenka mohla zostať v Taliansku, no vrátila sa a neľutuje

Hádanka.
Hádanka. — Foto: Instagram/Z.P.

Mohla odísť do Talianska, no zostala doma a vôbec to neľutuje.

Keď bola prváčka na základnej škole, jej otec našiel vo Večerníku inzerát, že prijímajú deti do Ľudovej školy umenia na klavír. Dievčina z fotografie tam ďalších osem rokov chodila so zaťatými zubami a od piateho ročníka ju to už vôbec nebavilo. Začala dokonca chodiť poza školu, za čo dostala svoju prvú a poslednú bitku od otca. Dva mesiace totiž len predstierala, že poctivo trénuje.

Viete, o koho ide?

Hádanka.
Hádanka. Foto: Instagram/Z.P.

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