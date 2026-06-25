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Európsky Karibik ponúka noc za cenu obeda. Ostrovy bohov ukrývajú jednu z najkrajších pláží sveta
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Európsky Karibik ponúka noc za cenu obeda. Ostrovy bohov ukrývajú jednu z najkrajších pláží sveta

Ilustračný obrázok / Zábery z ostrovov
Ilustračný obrázok / Zábery z ostrovov — Foto: Chat GPT/Dobré noviny; Instagram - @mariarubinger

V tejto destinácii nenájdete luxusné hotely ani masový turizmus.

Biely piesok, tyrkysová voda, borovicové lesy a pláže, ktoré pripomínajú exotické ostrovy v Karibiku. Mnohí cestovatelia za podobnými scenériami lietajú tisíce kilometrov, no podľa viacerých zahraničných médií sa jeden z najkrajších „karibských“ kútov nachádza priamo v Európe. „Je to európsky Karibik,“ opísali toto miesto hodnotitelia rebríčka najkrajších pláží sveta, na ktorých sa odvolal britský portál Metro. Na rozdiel od mnohých populárnych destinácií toto miesto zatiaľ nepodľahlo masovému turizmu a má to svoj dôvod.

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Príspevok používateľa Islas Cíes - Cíes Islands (@islas_cies_islands)
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Ostrovy bohov

Reč je o súostroví Cíes pri severozápadnom pobreží Španielska v regióne Galícia. Tvoria ho tri ostrovy – Monteagudo, Faro a San Martiño, ktoré sú súčasťou Národného parku Atlantické ostrovy Galície.

Ilustračné zábery.
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„Ostrovy boli Rimanmi uctievané ako ostrovy bohov,“ pripomenul The Telegraph. Práve vďaka prísnej ochrane si dodnes zachovali panenský charakter. Na ostrovoch nie sú povolené autá ani domáce zvieratá a počet návštevníkov je limitovaný.

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Počas hlavnej sezóny sem môže denne prísť maximálne 1 800 ľudí, mimo sezóny len 450. Práve tieto obmedzenia pomohli zachovať jedinečnú prírodu a pokoj, ktorý dnes na mnohých stredomorských pobrežiach chýba. „Pláže sú takmer prázdne a návštevníci si môžu užívať skutočný pokoj bez tlačeníc,“ uviedol pre Médium.cz český cestovateľ, ktorý ostrovy navštívil.

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Príspevok používateľa 𝐀𝐥𝐞𝐱 | Travels (@alexs.hidalgo)
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Jedna z najkrajších pláží planéty

Najväčším lákadlom súostrovia je Playa de Rodas, ktorá spája dva z troch ostrovov. Takmer kilometrový pás jemného svetlého piesku lemujú duny, borovicové lesy a pokojná lagúna. „Je to karibský raj ukrytý v Európe s bielym pieskom a krištáľovo čistou vodou,“ uviedli hodnotitelia rebríčka najkrajších pláží sveta, ktorí však upozornili na dôležitú vec.

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