Európsky Karibik ponúka noc za cenu obeda. Ostrovy bohov ukrývajú jednu z najkrajších pláží sveta
V tejto destinácii nenájdete luxusné hotely ani masový turizmus.
Biely piesok, tyrkysová voda, borovicové lesy a pláže, ktoré pripomínajú exotické ostrovy v Karibiku. Mnohí cestovatelia za podobnými scenériami lietajú tisíce kilometrov, no podľa viacerých zahraničných médií sa jeden z najkrajších „karibských“ kútov nachádza priamo v Európe. „Je to európsky Karibik,“ opísali toto miesto hodnotitelia rebríčka najkrajších pláží sveta, na ktorých sa odvolal britský portál Metro. Na rozdiel od mnohých populárnych destinácií toto miesto zatiaľ nepodľahlo masovému turizmu a má to svoj dôvod.
Ostrovy bohov
Reč je o súostroví Cíes pri severozápadnom pobreží Španielska v regióne Galícia. Tvoria ho tri ostrovy – Monteagudo, Faro a San Martiño, ktoré sú súčasťou Národného parku Atlantické ostrovy Galície.
„Ostrovy boli Rimanmi uctievané ako ostrovy bohov,“ pripomenul The Telegraph. Práve vďaka prísnej ochrane si dodnes zachovali panenský charakter. Na ostrovoch nie sú povolené autá ani domáce zvieratá a počet návštevníkov je limitovaný.
Počas hlavnej sezóny sem môže denne prísť maximálne 1 800 ľudí, mimo sezóny len 450. Práve tieto obmedzenia pomohli zachovať jedinečnú prírodu a pokoj, ktorý dnes na mnohých stredomorských pobrežiach chýba. „Pláže sú takmer prázdne a návštevníci si môžu užívať skutočný pokoj bez tlačeníc,“ uviedol pre Médium.cz český cestovateľ, ktorý ostrovy navštívil.
Jedna z najkrajších pláží planéty
Najväčším lákadlom súostrovia je Playa de Rodas, ktorá spája dva z troch ostrovov. Takmer kilometrový pás jemného svetlého piesku lemujú duny, borovicové lesy a pokojná lagúna. „Je to karibský raj ukrytý v Európe s bielym pieskom a krištáľovo čistou vodou,“ uviedli hodnotitelia rebríčka najkrajších pláží sveta, ktorí však upozornili na dôležitú vec.