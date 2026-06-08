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42 rokov pomáhala chorým deťom, pre konsolidáciu si má sama zaplatiť liek na rakovinu. Pomôžme Vierke
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42 rokov pomáhala chorým deťom, pre konsolidáciu si má sama zaplatiť liek na rakovinu. Pomôžme Vierke

Ilustračný obrázok / Vierka Piknová
Ilustračný obrázok / Vierka Piknová — Foto: Chat GPT/Dobré noviny; Donio.sk

Liečba existuje, no musí si ju zaplatiť.

Sú ľudia, ktorí celý život stoja pri posteliach pacientov, utešujú rodiny a pomáhajú v najťažších chvíľach. Pani Vierka Piknová patrí medzi nich. Ako zdravotná sestra na detskom oddelení odpracovala v slovenskom zdravotníctve 42 rokov a starala sa o tisíce malých pacientov. Dnes však sama zvádza náročný boj s rakovinou a v čase konsolidácie sa musí spoliehať na pomoc ľudí. „Vždy som stála na strane pomoci druhým, no dnes prosím o solidaritu a šancu na čas s mojou rodinou a vnúčatami ja sama,“ uviedla pani Vierka vo verejnej zbierke na Donio.

Pani Vierka.
Pani Vierka. Foto: Donio.sk

Choroba sa vrátila nečakane

Ešte vlani v júni jej lekári diagnostikovali zhubný nádor tela maternice v prvom štádiu. Absolvovala operáciu aj následnú brachyrádioterapiu a začiatkom roka 2026 priniesli kontrolné vyšetrenia dobré správy. Všetko nasvedčovalo tomu, že liečba zabrala. Koncom februára však prišiel šok.

Pani Elenka.
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Silné bolesti brucha ju priviedli na urgentný príjem a ďalšie vyšetrenia odhalili návrat ochorenia. Rakovina sa medzičasom zmenila na agresívnejšiu formu a rozšírila sa do pobrušnice.

Foto: Donio.sk

Liečba existuje, no musí si ju zaplatiť

Onkogynekologická komisia jej odporučila systémovú liečbu. Jej onkológ za najúčinnejšiu možnosť označil modernú imunoterapiu pembrolizumabom, ktorá sa vo vyspelých krajinách považuje za štandardnú súčasť liečby. Práve tu sa však začal ďalší boj. Kým ešte minulý rok zdravotné poisťovne podobné prípady schvaľovali na výnimku, od roku 2026 sa situácia zmenila.

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„Ešte do minulého roka ju Všeobecná zdravotná poisťovňa bežne schvaľovala na výnimku, no po plošných konsolidačných opatreniach od roku 2026 už táto liečba z verejného poistenia hradená nie je,“ vysvetlila sklamaná pani Vierka.

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