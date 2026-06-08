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Prosil o pomoc, no ľudia ho obchádzali. Pána Jozefa zachránili v poslednej chvíli dvaja hrdinovia
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Prosil o pomoc, no ľudia ho obchádzali. Pána Jozefa zachránili v poslednej chvíli dvaja hrdinovia

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. — Foto: AI generovaná fotografia, Gemini 2.5 / Facebook Michal Domik - primátor mesta Rožňava

Nevládal sa postaviť a ľudia ho prehliadali.

Desiatky ľudí okolo neho prešli bez zastavenia. Muž ležiaci pri gymnáziu v Rožňave sa im márne snažil vysvetliť, že nepotrebuje odsudzovanie, ale pomoc. Keď sa pri ňom konečne pristavili dvaja mestskí policajti a opýtali sa, či je v poriadku, v očiach mal slzy. „Nie som opitý, ale nevládzem vstať, opustila ma sila,“ povedal im pán Jozef.

O príbehu, ktorý sa odohral ešte v apríli, informoval portál Košicak.sk s odvolaním sa na sociálnu sieť primátora Rožňavy Michala Domika. Práve tam zverejnil ďakovný list od muža bez domova, ktorému podľa lekárov zachránila všímavosť policajtov zdravie.

Neodišli bez záujmu

Muža našli mestskí policajti ráno pri gymnáziu. Kým okolo neho prechádzali ďalší ľudia, oni sa rozhodli zastaviť a zistiť, čo sa stalo. Privolali záchranárov a muž skončil v nemocnici. Vyšetrenia napokon ukázali, že trpel ťažkým zápalom pľúc a musel byť okamžite hospitalizovaný.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/domik.primator/posts/pfbid0VQmyqcHmhFeL26A7eFjBKLSJgb8Yv2A6CrNnykM5SsP1qRo7bc8PQmK1c3FUS9jml

Za pomoc sa rozhodol poďakovať listom adresovaným vedeniu mestskej polície. „Chcel by som poďakovať vedeniu Mestskej polície za vzorný prístup vašich zamestnancov pri plnení povinností. Ide o privolanie Záchrannej služby pri vážnom zdravotnom stave,“ napísal muž menom Jozef S.

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V liste zároveň opísal, že zásah policajtov prišiel v poslednej chvíli. „Obhliadkou lekárov po vyšetreniach bolo zistené, že ide o ťažký zápal pľúc, čo viedlo k okamžitej hospitalizácii. Ešte raz vám pekne ďakujem za zodpovedný prístup v danej situácii,“ odkázal.

Slová, ktoré dojali

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