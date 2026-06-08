Zapáčila sa mu misska, s ktorou sa zoznamoval na dvakrát. Moderátor Šarkan spoločný projekt dodnes neľutuje
Známy moderátor a jeho manželka sa zoznámili na jednej z akcií, ktoré Šarkan moderoval.
Mať dobrý vzťah je dôležitejšie ako peniaze či sláva, vraví Peter Novák, ktorého Slováci poznajú pod prezývkou Šarkan. Známy moderátor a spevák Hexu vedel, o čom hovorí, keďže už dlhé roky žije v harmonickom vzťahu s manželkou Miškou. Spoločne vychovávajú dcéru Elu a syna Matyáša a pred časom oslávili už štrnáste výročie sobáša. Pri tej príležitosti hudobník svojej partnerke venoval krásny odkaz.
Na dvakrát
Moderátor, zakladateľ kapely Žena z lesoparku a dnes člen skupiny Hex tvoril v minulosti pár so superstaristkou Zdenkou Prednou, no ich cesty sa po troch rokoch rozišli. Ich rozchod však prebehol v priateľskom duchu a v kontakte zostali aj po ňom. Predsa len, museli spolu pracovať.
„Sme spolu v dennom kontakte, keďže ju manažujem. Má svojho priateľa a svoj život. Samozrejme, všetci sa navzájom poznáme,“ povedal Šarkan ešte v roku 2012 na adresu bývalej priateľky pre Topky.sk.
Na lásku však dlho čakať nemusel. Šťastie sa na neho usmialo na jednej z akcií, ktoré moderoval, kde stretol niekdajšiu missku Michaelu. Ako však tvrdí, zoznámenie vraj neprebehlo úplne jednoducho.