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Jej to po rozchode nevyšlo, jemu sa darí na všetkých frontoch. Úspech má v láske aj v kariére
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Jej to po rozchode nevyšlo, jemu sa darí na všetkých frontoch. Úspech má v láske aj v kariére

Michalovi Navarovi sa konečne v živote začalo dariť.
Michalovi Navarovi sa konečne v živote začalo dariť. — Foto: Instagram @ domicibulkova, iryna_kushn1r

Po náročnom období sa na neho konečne usmialo šťastie.

Po krachu desaťročného manželstva, rozvode a dokonca po údajnej potýčke s rodinným príslušníkom mu konečne svitá na lepšie časy. Michal Navara si za posledné mesiace prešiel náročným životným obdobím, keď sa nielenže musel vyrovnávať s rozpadom manželstva s tenistkou Dominikou Cibulkovou, ale po napadnutí skončil aj v nemocnici.

Na nepríjemné veci našťastie nebol sám a oporu mu robila jeho nová partnerka, Ukrajinka Iryna, s ktorou po rozpade manželstva tvorí pár. Obom sa navyše darí aj v spoločnom podnikaní - na svojom profile na sociálnych sieťach totiž nedávno práve Iryna zverejnila informáciu, že v hlavnom meste otvorili ďalšiu prevádzku kaviarne.

Instagram Post
Príspevok používateľa Michal NAVARA (@hotentoth)
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Zostarol o niekoľko rokov

Michal Navara a Dominika Cibulková tvorili pár asi desať rokov, kým sa v médiách nezačali objavovať informácie o tom, že si vo vzťahu prechádzajú krízou. Obaja manželia sa však v tom čase pre záchranu vzťahu snažili robiť všetko, čo mohli, a vyhľadali aj pomoc odborníka. „S Michalom využívame služby párových terapií a určite by som to každému odporučila. Predtým som to videla iba vo filmoch, že páry chodia na manželskú terapiu a hovorila som si, že ako je to možné. Vidíte a teraz sa to deje nám. Taký je ale život,“ priznala vtedy pre portál Sport24.sk niekdajšia tenistka.

Michal Navara a Dominika Cibulková.
Prečítajte si tiež: Musel odísť z domácnosti a zostarol o niekoľko rokov. Michal Navara začína novú kapitolu života

Napokon však nepomohla ani terapia a obaja sa rozhodli ísť definitívne od seba. „Michala to veľmi zobralo. Už dlhú dobu pôsobí veľmi utrápene. Mám pocit, že zostarol o niekoľko rokov. Minulý týždeň to už nevydržal a podal žiadosť o rozvod,“ prezradil pre portál Šport24.sk človek, ktorý má blízko k rodine Navarovcov a Cibulkovcov.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/dcibulkova/posts/1201556977995616?ref=embed_post

Bola mu oporou

Tenistkin manžel potom musel odísť aj zo spoločnej domácnosti a neskôr dokonca skončil aj v nemocnici, keď ho mal údajne podľa medializovaných informácií napadnúť niekto z rodinných príslušníkov.

Dominika Cibulková a Michal Navara boli spolu v manželstve desať rokov.
Prečítajte si tiež: Najkrajšia preňho bola, keď bola tehotná. Dominika Cibulková a Michal Navara proti sebe nikdy nebojovali

Náročným životným obdobím si však našťastie neprechádzal sám - oporou v ťažkých chvíľach mu bola partnerka Iryna, s ktorou sa zoznámil v práci a po rozchode s Dominikou vytvoril pár.

Darí sa mu

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