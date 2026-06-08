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Neďaleko slovenských hraníc rozkvitla romantika ako z rozprávky. Farmár Marek dojal manželku aj tisíce ľudí
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Neďaleko slovenských hraníc rozkvitla romantika ako z rozprávky. Farmár Marek dojal manželku aj tisíce ľudí

Srdcia v makovom poli.
Srdcia v makovom poli. — Foto: Facebook - Vladimír Šálek / Michael St

Srdcia v makovom poli vznikli z lásky.

Keď prišiel čas pokosiť pole plné rozkvitnutých makov, zastavil sa a zmenil plán. Ako informovali novinky.cz, farmár Marek Gregorovič sa rozhodol, že na lúke vytvorí niečo, čo vyčarí úsmev nielen jeho manželke, ale aj tisíckam ľudí. Obrovské srdcia, ktoré vznikli ako dar k dôležitému výročiu, dnes obdivujú fotografi aj návštevníci zblízka i zďaleka.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1288741110087294&set=pb.100068542519944.-2207520000

Pol hodinka od Skalice

Dve obrovské červené srdcia uprostred rozkvitnutého makového poľa sa v posledných dňoch stali senzáciou sociálnych sietí. Neobyčajné dielo vzniklo pri moravských Šardiciach neďaleko slovenských hraníc a okamžite si získalo pozornosť fotografov aj milovníkov krásnych príbehov.

Láska im vydržala dlhé roky.
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Za romantickým gestom stojí farmár Marek Gregorovič, ktorý hospodári spolu so synom a otcom na rodinnej ekologickej farme. Na jednom z polí mala pôvodne rásť lucerna, no nepriaznivé podmienky spôsobili, že sa na ňom vo veľkom rozšírili fotogenické vlčie maky. Keď prišiel čas na „odburiňovacie“ kosenie, Gregorovič sa rozhodol, že nepokosí celé pole.

Dar k výročiu

„Keď som videl, aké sú tie rozkvitnuté maky krásne, bolo mi ľúto ich zničiť. Napadlo mi, že by som kosačkou mohol niečo vytvoriť,“ vysvetlil farmár, ktorý je okrem iného aj športový pilot, ktorý často obdivuje krajinu z vtáčej perspektívy. Práve preto dostal nápad vytvoriť v poli dve veľké srdcia a venovať ich svojej manželke k 30. výročiu svadby.

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