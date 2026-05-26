Viem, aký je skutočný Ondra a viem, s kým som žila. Daniela Brzobohatá prehovorila o krachu manželstva
Všetko je to pravda. Bohužiaľ, nie je to kačica, priznala.
„Je ako Radek, na tretíkrát mu to vyšlo. Ale aj keby sa rozviedol desaťkrát, tak s tým nič neurobím. Ja verím, že teraz už to vyjde,“ vravela s nádejou herečka Hana Gregorová pri jednom z dávnejších rozhovorov o svojom synovi, hudobníkovi Ondřejovi Brzobohatom. Slová, ktoré kedysi zneli s optimizmom, dnes po oznámení rozpadu jeho tretieho manželstva s moderátorkou Danielou Brzobohatou rezonujú o to silnejšie. Teraz sa Daniela k celej situácii vyjadrila otvorenejšie v spoločnom podcaste moderátora a kamaráta Čestmíra Strakatého, pred ktorým bola úprimná.
Nie je to kačica
„Bolo by pokrytecké sa k tomu nevyjadriť. Keby som sa tvárila, že sa nič nedeje, bolo by to zvláštne… Všetko je to pravda. Bohužiaľ, nie je to kačica,“ priznala moderátorka. Zároveň prezradila, že s Ondrom pôvodne nechceli ísť s pravdou von tak skoro. „Nie som zástankyňou zverejňovania svojich osobných záležitostí, ale keď vám zvonia telefóny s otázkami, či je to pravda alebo nie, v istom momente ste donútení reagovať. Nechcem z ľudí robiť hlupákov,“ vysvetľovala Daniela dôvod, prečo napokon zverejnili spoločné stanovisko.
O konkrétnych príčinách rozpadu manželstva však hovoriť nechce. „Nechcem rozoberať dôvody, prečo to dospelo až sem. Myslím si, že je to len naša vec… Dôvody si necháme pre seba a za tým si stojíme,“ zdôraznila. Napriek bolestivému rozchodu však o svojom stále ešte manželovi hovorí s rešpektom.
Vie, s kým žila
„Stále si stojím za tým, že Ondra je skvelý a dobrý chlap. Dokáže sa k žene správať tak, ako by sa podľa mňa muž správať mal. To, že nám to nevyšlo, je už iná vec. Uvedomme si, že na rozchode dvoch ľudí majú podiel vždy obaja,“ spomínala Daniela. Zároveň verejne požiadala ľudí, aby hudobníka neodsudzovali.