V brlohu hriechu žúroval s Paris Hilton. Po jednej noci sa zhýralý milionár rozhodol pre kňazstvo
Býva v maličkej izbe a nikdy nebol šťastnejší.
Žúroval s Paris Hilton, jazdil na Aston Martine a vybudoval kozmetické impérium za miliardy dolárov. Scott Borba mal život, o akom mnohí snívajú, no za luxusom a slávou cítil čoraz väčšiu prázdnotu. Zlom prišiel počas divokej párty v jeho hollywoodskom dome. „Bol som povrchný. Žil som zvrátený život,“ priznal dnes už bývalý milionár, ktorého čaká vysviacka za kňaza.
Zvrátený život
Scott Vincent Borba vyrastal v poľnohospodárskej komunite v kalifornskom Central Valley ako najmladšie z piatich detí a veril, že je predurčený na veľké veci. „Vždy som chcel byť niečo viac,“ priznal pre New York Times. Keď počas vysokej školy videl kamarátov jazdiť na autách Alfa Romeo a Porsche, po luxusnom aute túžil aj on. Podarilo sa mu však oveľa viac.
V roku 2004 spoluzaložil úspešnú kozmetickú značku e.l.f Cosmetics, z ktorej vyrástla spoločnosť s hodnotou tri miliardy dolárov. Napriek obrovskému úspechu Scott nepociťoval šťastie. „Bol som povrchný. Žil som zvrátený život,“ priznával v rozhovore pre ABC 7 podnikateľ, ktorý žúroval s Paris Hilton, Kardashiankami a bol obklopený luxusom. „V žiadnom prípade som nebol skromný. Môj život bol stelesnením luxusu. Úplne ma pohltil hollywoodsky spôsob života a to až do bodu, keď som mal pocit, že za všetko bohatstvo sveta predám aj vlastnú dušu“ hovoril otvorene. „Z toho, ako som žil, som mal byť mŕtvy,“ priznával.
Prečo sme tu?
Zlom prišiel pred 12 rokmi počas jedného večierka v jeho novom zrekonštruovanom dome v Hollywood Hills, pred ktorým parkoval jeho vysnívaný kabriolet Aston Martin. Keď sa rozhliadol okolo seba, necítil vôbec nič.
„O čom je vlastne život? Je to len o zarábaní peňazí, večierkoch a neustálom opakovaní toho istého, o snahe stále niečo získavať, a potom zomrieť? To je dôvod, prečo sme boli stvorení? Preto som tu?“ pýtal sa samého seba Scott. Tieto otázky priviedli teraz už 52-ročného muža na pozoruhodnú cestu, ktorá sa zavŕši v predposlednú májovú sobotu, keď ho vysvätia za kňaza.