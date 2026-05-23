V brlohu hriechu žúroval s Paris Hilton. Po jednej noci sa zhýralý milionár rozhodol pre kňazstvo - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
V brlohu hriechu žúroval s Paris Hilton. Po jednej noci sa zhýralý milionár rozhodol pre kňazstvo
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Malá dedinka sa za pár rokov zmenila na cieľ turizmu.

Umelé pláže, teplá voda a je tam lacno. Poľský Dubaj láka čoraz viac návštevníkov aj zo Slovenska

Richard Lintner našiel šťastie pri Viktórii

Ukážková rodina vydržala 27 rokov. Richard Lintner sa po dobrom rozchode zamiloval do mladej missky

Boris Valábik a Marián Gáborík / Boris Valábik s manželkou Luckou

Kanadské zlatokopky si googlili, koľko zarába. Boris Valábik chcel po jednej skúsenosti iba Slovenku

Keď spoznala jeho exmanželku, pochopila aj jeho. Gabika Marcinková pri Miňovi nezaváhala

Ilustračná fotografia.

Pred výletom do lesa si ju určite pozrite. Veľká MAPA medveďov vám pomôže vyhnúť sa týmto šelmám

Keď spoznala jeho exmanželku, pochopila aj jeho. Gabika Marcinková pri Miňovi nezaváhala

Malá dedinka sa za pár rokov zmenila na cieľ turizmu.

Umelé pláže, teplá voda a je tam lacno. Poľský Dubaj láka čoraz viac návštevníkov aj zo Slovenska

Richard Lintner našiel šťastie pri Viktórii

Ukážková rodina vydržala 27 rokov. Richard Lintner sa po dobrom rozchode zamiloval do mladej missky

Boris Valábik a Marián Gáborík / Boris Valábik s manželkou Luckou

Kanadské zlatokopky si googlili, koľko zarába. Boris Valábik chcel po jednej skúsenosti iba Slovenku

Ilustračná fotografia.

Pred výletom do lesa si ju určite pozrite. Veľká MAPA medveďov vám pomôže vyhnúť sa týmto šelmám

Ilustračná fotografia.

Pred výletom do lesa si ju určite pozrite. Veľká MAPA medveďov vám pomôže vyhnúť sa týmto šelmám

Edith Bruck má 95 rokov a stále dokáže zvestovať svoj životný príbeh.

Dá sa odpustiť neodpustiteľné? Dozorkyňa z koncentráku pozvala po 50 rokoch svoju väzenkyňu na čaj

Hokejový expert Ondrej Rusnák so starou mamou.

Keď si uhasil telo, babka naštartovala embéčku. Hokejový expert Ondrej Rusnák sa nikdy nebudí naštvaný

Ilustračná fotografia.

Veľká jahodová MAPA Slovenska 2026: Prvé samozbery už sú tu, pozrite si, kde na vás čaká chutné ovocie

Keď spoznala jeho exmanželku, pochopila aj jeho. Gabika Marcinková pri Miňovi nezaváhala

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

V brlohu hriechu žúroval s Paris Hilton. Po jednej noci sa zhýralý milionár rozhodol pre kňazstvo

Scott Borba v súčasnosti a v minulosti.
Scott Borba v súčasnosti a v minulosti. — Foto: Reprofoto YouTube - St. Patrick's Seminary Lectures & Media; HSN

Býva v maličkej izbe a nikdy nebol šťastnejší.

Žúroval s Paris Hilton, jazdil na Aston Martine a vybudoval kozmetické impérium za miliardy dolárov. Scott Borba mal život, o akom mnohí snívajú, no za luxusom a slávou cítil čoraz väčšiu prázdnotu. Zlom prišiel počas divokej párty v jeho hollywoodskom dome. „Bol som povrchný. Žil som zvrátený život,“ priznal dnes už bývalý milionár, ktorého čaká vysviacka za kňaza.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/blessed.solis/posts/pfbid02gSCAJ1VLbNSd4XdLYEDNNUhuCiRi8fPR8kFwfFSgvkG3j1EqP5C2kE4ZTpXDM8e3l

Zvrátený život

Scott Vincent Borba vyrastal v poľnohospodárskej komunite v kalifornskom Central Valley ako najmladšie z piatich detí a veril, že je predurčený na veľké veci. „Vždy som chcel byť niečo viac,“ priznal pre New York Times. Keď počas vysokej školy videl kamarátov jazdiť na autách Alfa Romeo a Porsche, po luxusnom aute túžil aj on. Podarilo sa mu však oveľa viac.

Bývalý kňaz Don Alberto Ravagnani.
Prečítajte si tiež: Už viac nedokážem dodržiavať celibát. Slávny kňaz opustil službu a prehovoril o pretvárke

V roku 2004 spoluzaložil úspešnú kozmetickú značku e.l.f Cosmetics, z ktorej vyrástla spoločnosť s hodnotou tri miliardy dolárov. Napriek obrovskému úspechu Scott nepociťoval šťastie. „Bol som povrchný. Žil som zvrátený život,“ priznával v rozhovore pre ABC 7 podnikateľ, ktorý žúroval s Paris Hilton, Kardashiankami a bol obklopený luxusom. „V žiadnom prípade som nebol skromný. Môj život bol stelesnením luxusu. Úplne ma pohltil hollywoodsky spôsob života a to až do bodu, keď som mal pocit, že za všetko bohatstvo sveta predám aj vlastnú dušu“ hovoril otvorene. „Z toho, ako som žil, som mal byť mŕtvy,“ priznával.

Vložený príspevok z Facebooku: facebook.com/reel/968223652654790/?__cft__[0]=AZYyDTD5Fi7t2OQ7CBYc97tEyVg8RjLI8s_s-rob3xRaYS7YqiUgxRPcl5Xvv_IcSAb72UXmqSd5f009SVKz0LnZ0G9hC3joB4Fld0Yyx4T1GDY21G3JzQv2R2Ohxc0z0kwG_YYqBBvTZMc0khxZt1nP3eVxBDkeuU6MwW4lxLY7urEkLHZAxJ9VWNVqvk0BJ3MV0gPMxxGGeMPKb-yH4-Gx&__tn__=%2CO%2CP-R

Prečo sme tu?

Zlom prišiel pred 12 rokmi počas jedného večierka v jeho novom zrekonštruovanom dome v Hollywood Hills, pred ktorým parkoval jeho vysnívaný kabriolet Aston Martin. Keď sa rozhliadol okolo seba, necítil vôbec nič.

Maryanne P. Bravermanová.
Prečítajte si tiež: Ako sedemnásťročná sa stala mníškou, aby mohla utiecť od matky. Po 10 rokoch si uvedomila pravdu

„O čom je vlastne život? Je to len o zarábaní peňazí, večierkoch a neustálom opakovaní toho istého, o snahe stále niečo získavať, a potom zomrieť? To je dôvod, prečo sme boli stvorení? Preto som tu?“ pýtal sa samého seba Scott. Tieto otázky priviedli teraz už 52-ročného muža na pozoruhodnú cestu, ktorá sa zavŕši v predposlednú májovú sobotu, keď ho vysvätia za kňaza.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Prestaňte TRHAŤ burinu rukami, nie je na to dôvod: Musím sa podeliť o túto domácu fintu!

Pečené zemiaky z ČIERNEJ HORY: Toto budete robiť namiesto hranolčekov!

Inštalatéri nechcú, aby ste poznali tento trik: Upchaté umývadlo odblokujete v priebehu niekoľkých sekúnd!

Tieto RASTLINY zalejte mliekom, aby ste získali bohatú a zdravú úrodu!

Plný hrniec

7 domácich nátierok na každý deň: Rýchle, chutné a ideálne na pečivo aj pohostenie!

Kuracie rezne už nevyprážam, ale pripravujeme LEN takto: Najjemnejšie mäsko s cesnakom a krémovou omáčkou aké ste kedy jedli!

Pečené zemiaky z ČIERNEJ HORY: Toto budete robiť namiesto hranolčekov!

Žemle z obchodu už nekupujem, toto je jednotka: Úžasný taliansky RECEPT na rýchle žemle, vnútri sú samá bublinka!

Zdravé tipy

Natrhajte si v MÁJI pár zelených ihličnanov a zalejte obyčajným medom: Liečivý poklad do každej rodiny, nedám naň dopustiť!

Zalejte plátok slaniny obyčajnou ALPOU a navždy zabudnite, čo je reuma a bolesti kĺbov: Zlatý liek môjho deda – funguje ako malý zázrak!

10- DŇOVÁ „plank“ výzva pre ženy každého veku: Pevné brucho, štíhlejšie stehná a zdravý chrbát!

Hovoria mu „Roztápač tuku“: Zabudnite na drastické diéty, v lete pijem každý deň LEN tento nápoj!

Už ste čítali?

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…