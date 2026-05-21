Zachránilo ho, že v aute počúval rádio. Denisa od tragédie delilo sedem sekúnd a dnes ďakuje za život
Varovanie z rádia prišlo v poslednej chvíli.
Pri počúvaní dopravného servisu si väčšina vodičov povzdychne nad ďalšou kolónou alebo v duchu poďakuje za upozornenie na radar. Denis však tentokrát ďakoval za niečo oveľa dôležitejšie – za pár sekúnd, ktoré mu zachránili život.
Ako uvádza rádio Expres, počas utorkového vysielania upozorňovali vodičov na kamión, ktorý sa pohyboval v protismere po rýchlostnej ceste R1. Jedným z ľudí, ktorí hlásenie práve počúvali, bol aj Denis. Ten sa vtedy nachádzal priamo na úseku, ktorého sa varovanie týkalo.
Rozhodovali sekundy
Krátko po odvysielaní dopravnej informácie sa ozval priamo do štúdia a moderátorom opísal moment, na ktorý zrejme len tak nezabudne.
„Pred maličkou chvíľou ste mi doslova a dopísmena zachránili život. Vo vysielaní rádia ste upozorňovali na to, že na R1 ide protismere kamión, kde som sa práve nachádzal. Asi sedem sekúnd na to, ako bola táto správa vysielaná z rádia, sa ten kamión objavil predo mnou,“ povedal Denis vo vysielaní.
Vodič priznal, že keby upozornenie nezachytil, pravdepodobne by pokračoval v ľavom pruhu bez toho, aby spozornel. Situácia sa tak podľa jeho slov mohla skončiť tragicky.