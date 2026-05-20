Slováci, poriadne si skontrolujte svoje peňaženky. Unikátne 20-eurovky vám môžu zarobiť stovky
Zamerajte sa na dva detaily.
Za dvacku spravíte malý nákup, ledva zaplatíte obed pre dvoch alebo natankujete pár litrov benzínu. Ako však informoval portál Techbyte, niektoré 20-eurové bankovky môžu mať oveľa vyššiu hodnotu, než je ich nominálna cena. Väčšina ľudí si pri platení nevšíma drobné detaily, no práve tie rozhodujú o tom, či ide o obyčajnú bankovku, alebo máte v rukách zaujímavý zberateľský kus.
Sériové číslo a chyby
Najväčší záujem býva o bankovky s nezvyčajným sériovým číslom. Cenné môžu byť napríklad tie, ktoré obsahujú veľa rovnakých číslic, veľmi nízke čísla alebo rôzne symetrické kombinácie.
Zberateľov dokážu zaujať napríklad série ako:
- 00000001
- 77777777
- 12345678
- alebo čísla, ktoré sa čítajú rovnako z oboch strán
Neznamená to však, že každé „pekné“ číslo automaticky prinesie veľké peniaze. Hodnotu majú najmä skutočne vzácne a výnimočné kombinácie.
Vyššiu cenu môžu mať aj bankovky s chybou tlače. Môže ísť o posunutú tlač, zle orezaný papier, chýbajúcu farbu alebo inú viditeľnú anomáliu, ktorá vznikla ešte počas výroby. Dôležité je, aby nešlo o poškodenie spôsobené používaním. Pokrčená či roztrhnutá bankovka zberateľov väčšinou nezaujme.