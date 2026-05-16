Necítil si nohu a prišiel o milióny. Zdeno Cíger je roky so Xéniou, ktorá mu nastavuje zrkadlo
Keď videla dvoch chlapcov z detského domova, zamilovala sa.
„Domov bol pre mňa viac než NHL,“ priznal po rokoch Zdeno Cíger, muž, ktorý patril medzi najvýraznejšie postavy slovenského hokeja. Zažil svetové arény, veľké víťazstvá aj tvrdé pády, no keď sa spätne obzrie za svojím životom, najviac nehovorí o góloch, tituloch či miliónových kontraktoch. Hovorí o rodine, partnerke Xénii, s ktorou je vyše 27 rokov a o hodnotách, ktoré mu pomohli zostať pevne nohami na zemi aj v časoch, keď mu iní chceli ohnúť chrbát.
Z Martina do sveta
Cígerov príbeh sa nezačal na veľkých štadiónoch, ale úplne obyčajne – v uliciach Martina. „V Martine to bola klasika. Všetci hrali hokej, futbal, všetko možné na ulici,“ spomínal na svoje začiatky v MVP Talkshow. Vtedy podľa jeho slov ešte neexistovali individuálni tréneri, súkromné hodiny ani tlak rodičov na výsledky. Bola len partia detí a prirodzená radosť zo športu. Veľkú zásluhu na jeho športovom smerovaní mal aj otec, ktorý ich s bratmi viedol k športu a disciplíne.
„Tatko nás viedol. Chodili sme na dedinu a keď zamrzlo, išli sme na ľad. To boli krásne začiatky,“ spomínal Cíger. Vtedy ešte ani len netušil, že raz bude hrať proti najväčším hviezdam sveta. „Nikdy som neplánoval, že budem profesionálny hokejista. Proste sme to mali radi,“ priznal.
Veľký zlom prišiel počas juniorských majstrovstiev v americkom Anchorage, kde si jeho talent všimli zámorskí skauti. Jeden z nich, Marshall Johnston, mu dokonca navrhoval, aby v Amerike zostal. Pre mladého chalana z Československa to bola obrovská vec, no zároveň aj obrovský strach.
Sedel v lietadle a mal depky
„Dával mi nejaké obálky, nič som nerozumel. Až tí, čo vedeli po anglicky, mi preložili, že chce, aby som v Amerike zostal,“ spomínal. V tom čase sa však také rozhodnutia nerobili ľahko. Odísť zo socialistického Československa znamenalo opustiť rodinu, krajinu a všetko známe. „Povedal som, že mám doma rodinu a bojím sa toho,“ priznal.