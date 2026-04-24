Dražoba, špinavé more a chaos. Slováci odhalili, kde zažili najväčšie dovolenkové sklamania
Na jednom mieste sa cítili ako na konci sveta.
„Tam už nikdy!“ To si povedali mnohí ľudia, ktorí sa vrátili z destinácie, ktorá nesplnila ich očakávania. Neochota personálu, špinavé more, nečistá pláž, zlé jedlo, dražoba alebo preplnené uličky, v ktorých sa nedá ani pohnúť – zoznam zlých skúseností by mohol pokračovať. Aj slovenskí dovolenkári sa na diskusnom fóre podelili o miesta, kam by sa už nikdy nevrátili. Niektoré odpovede vás možno prekvapia.
Chorvátsko
Chorvátsko je dlhodobo najobľúbenejšou destináciou Slovákov, no niektorí diskutujúci tvrdia, že na niektorých miestach sa už neukážu. „Chorvátsko sme prešli celé, najhoršie boli asi Vodice a Medulin, za nimi nasleduje Makarská – preľudnené, hlava na hlave. V Meduline a Vodiciach otrasné pláže. Ešte dosť zlé to bolo v Nin a Privlake, po dvoch dňoch sme zdrhli,“ napísala komentujúca, ktorá si v Chorvátsku chváli Primošten, Biograd, Porec či Plitvice.
Ďalšia diskutujúca spustila kritiku na chorvátske mesto Orebič oproti ostrovu Korčula. „Keď nám agent vravel, že tam nie je ruch, tak sme si vraveli, že aspoň bude kľud, ale tam fakt nebolo nič, mala som pocit, že sme na konci sveta,“ dodala s humorom. Medzi najmenej odporúčanými miestami sa v diskusii opakoval Vir, Makarská, Privlaka a spomínaný Nin.
Bulharsko a Tunisko
Mnohí diskutujúci sa zhodli na tom, že ich neohúrilo Bulharsko. „Veľa medúz a more ako rieka,“ napísal jeden komentujúci a vlna nespokojnosti sa spustila aj na Tunisko. „U nás to bol Tunis. Otravní domáci, hnačky ešte pár mesiacov po návrate, nikam sa okrem rezortu nemôžete pohnúť,“ uviedol diskutujúci.
„V Tunise sme sa báli vyjsť z hotela, všade špina a otravní pouliční predajcovia, ktorí nepoznali slovo ‚nie’,“ pridal sa ďalší. „Po skúsenosti s ostrovom Džerba vieme, že už tam nikdy nepôjdeme. Ale pláž a more boli krásne,“ uviedla diskutujúca, ktorej niektorí iní pripomenuli, že sklamanie často pramení z nesprávneho výberu lokality, zlej cestovky či neinformovanosti.
Cestovatelia sa vyjadrili aj k obľúbenej destinácii – Grécku, kde sa im letná dovolenka nepáčila na jednom konkrétnom mieste.