Stačí jedno tlačivo a štát vám preplatí voľno. Málo známa dávka poteší množstvo slovenských rodín
Na účet vám môže prísť slušná suma.
Nie každý rodič má možnosť zostať s dieťaťom doma bez výpadku príjmu. Najmä v čase, keď sa každé euro počíta, môže nečakané voľno zo školy spôsobiť stres aj finančné obavy. Práve teraz sa však ukazuje, že štát ponúka riešenie, o ktorom mnohí ani netušia.
Mnohé školy totiž plánujú na 8. mája riaditeľské voľno. Dôvodom sú zvýšené náklady na mzdy počas sviatku, ktoré si viaceré zariadenia nemôžu dovoliť. Pre rodičov to znamená jediné – deti zostanú doma. Dobrá správa však je, že v takomto prípade si nemusia čerpať dovolenku, ale môžu si uplatniť tzv. ošetrovné.
Zabudnutá pomoc
Ako uvádza Sociálna poisťovňa, rodičia majú naň nárok, ak škola alebo škôlka zatvorí svoje brány na základe rozhodnutia riaditeľa. Nejde pritom o komplikovaný proces a nie je potrebné kontaktovať pediatra, ako sú zvyknutí pri iných situáciách.
Stačí si stiahnuť formulár z webovej stránky Sociálnej poisťovne, vyplniť ho a dať potvrdiť škole. Tá je povinná potvrdiť, že zariadenie bolo zatvorené. Zamestnaní rodičia musia následne získať podpis aj od svojho zamestnávateľa.
Vyplnenú žiadosť potom doručia do pobočky Sociálnej poisťovne – osobne, poštou alebo elektronicky cez portál Slovensko.sk.