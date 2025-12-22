Tvrdo pracujú, aby sa pacienti mali dobre nielen na Štedrý deň. Takto vyzerajú Vianoce v ilavskom hospici
Ani tu nechýba typická vianočná kapustnica a vyprážaná ryba.
Situácia v slovenskom zdravotníctve nie je bohvieaká, no niektoré nemocnice, sociálne zariadenia a hospice sa napriek okolnostiam snažia, ako sa dá. Hovorí sa, že na Vianoce sa dejú zázraky a jeden malý zázrak je, že sa ich každoročne dožívame. Zdravie totiž nie je samozrejmosť. Priniesť aspoň trochu tepla domova a lásky počas najkrajších sviatkov roka sa usilujú aj v hospici a na oddelení dlhodobo chorých v Nemocnici s poliklinikou Ilava. Námestníčka Eva Petrová v rozhovore pre DOBRÉ NOVINY prezradila, ako u nich prebiehajú Vianoce, čo sa snažia priniesť pacientom nielen na Štedrý deň a ako sa hospic mení k lepšiemu.
V rozhovore s Evou Petrovou sa dozviete:
- či majú pacienti štedrú večeru,
- komu ďakujú za darčeky pre pacientov,
- ako je to s vianočnými stromčekmi v zariadení,
- čím sa snažia spríjemniť pacientom sviatky,
- ako sú na tom s rekonštrukciou hospicu.
Majú pacienti na oddelení dlhodobo chorých na izbe vianočné stromčeky?
Vianočné stromčeky na izbách pacientov oddelenia dlhodobo chorých nie sú umiestnené, ale ak ich príbuzní prinesú pacientovi, radi spríjemníme prostredie v tomto sviatočnom období, ale, samozrejme, aj v iné dni. V hospici majú pacienti malé stromčeky, ktoré im pripomínajú teplo svojho domova a blízkosť ich rodiny.
Máte vo zvyku si s pacientmi pripiť, prípadne dostanú niečo, ako štedrú večeru v podobe kapustnice a ryby?
Pacientom na vianočné sviatky, ktorým to ich zdravotný stav dovolí a nemajú obmedzenia v strave, pripravujeme slávnostnú štedrú večeru, ktorá pozostáva z kapustnice a ryby. Keďže ale ide o pacientov, ktorí mnohí majú problémy s trávením a prehĺtaním, takisto sú mnohí imobilní, musíme ich stravu prispôsobiť a podávať na izbách, preto pacienti nemajú spoločnú večeru v jedálni. Personál sa im snaží aspoň spríjemniť tento deň vinšami, s prianím, hraním kolied. Na všetkých izbách majú možnosť pacienti sledovať TV a sami si určiť, čo by chceli pozerať, počúvať. Pred Štedrou večerou personál zazvoní na roľničky a všetkým pripomenie významný deň v roku.
Návštevy sú povolené aj v tento deň, kedy ich môžu príbuzní navštíviť, doniesť malé darčeky, jedlo, ktoré majú radi a pobudnúť s nimi aspoň na krátku chvíľu.