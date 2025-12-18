Vedel, že sanitka to nestihne. Operátor tiesňovej linky Ján utekal do terénu a stal sa hrdinom
Namiesto čakania konal.
Nie vždy rozhoduje najbližšia sanitka. Niekedy je to človek, ktorý pochopí, že každá sekunda je vzácna. Presne to sa stalo pri náhlej zástave srdca 79-ročného pána Dušana. Kým pomoc dorazila oficiálnou cestou, do terénu vyrazil muž, ktorý je zvyknutý zachraňovať životy najmä spoza telefónu.
Rýchle rozhodnutie
Ako informuje Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR, keď na tiesňovej linke 155 prijali hlásenie o kolapse staršieho muža, vedúci operátor Ján Gembický si okamžite uvedomil, že sanitka by nemusela prísť včas. Nevzal si preto slúchadlá, ale kľúče a vyrazil priamo na miesto.
Ako hovoria záchranári, práve tieto minúty zohrali kľúčovú úlohu. Keďže pacient sa nachádzal v blízkosti operačného strediska, Ján k nemu dorazil ešte pred posádkou záchrannej zdravotnej služby a okamžite začal konať.
Nečakaný zásah v teréne
Pán Dušan bol po náhlej zástave srdca v kritickom stave. Operátor začal s resuscitáciou a použil automatický externý defibrilátor (AED), ktorý sa stal rozhodujúcim nástrojom v boji o život.