Hrala, aj keď ochrnula. Neuveriteľná Eva Pavlíková za 43 rokov nesklamala divákov ani raz - Dobré noviny
Dobré noviny
Hrala, aj keď ochrnula. Neuveriteľná Eva Pavlíková za 43 rokov nesklamala divákov ani raz
Hrala, aj keď ochrnula. Neuveriteľná Eva Pavlíková za 43 rokov nesklamala divákov ani raz

Eva Pavlíková.
Eva Pavlíková. — Foto: Instagram - @eva.pavlikova (Norbert Noryk Eggenhofer)

Keď sa ráno zobudím a nič ma nebolí, tak sa zľaknem, že som mŕtva, smeje sa.

Zásadovejšieho človeka, akým je Eva Pavlíková, by ste asi hľadali len márne. Nikde nikdy nemeškala a počas 43 rokov kariéry kvôli nej nezrušili ani jediné predstavenie. V relácii Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej na Rádiu Melody priznala, že hrala aj vtedy, keď ochrnula.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Norbert Noryk Eggenhofer | Portrait Photographer Nitra (@eggenhofer_norbert)

Plazil sa po štyroch

„K lekárom chodím, až keď je veľmi zle. Mám vysoký prah bolesti a veľa vydržím. Možno to znie iba ako fráza, ale kvôli mne nikdy nemuseli rušiť predstavenie. Hrala som chorá, v horúčkach,“ prezradila obľúbená herečka, ktorá patrí k ľuďom, ktorí milujú svoju prácu tak veľmi, že ich nezastaví ani vážna bolesť. Podľa nej má javisko zvláštnu silu.

Eva Pavlíková s manželom Igorom a s kolegom Marošom Kramárom.
Prečítajte si tiež: Manžela jej našiel Maroš Kramár. Eva Pavlíková je 37 rokov s mužom, ktorého na prvom rande rozplakala

Nielen ju, ale aj mnohých jej kolegov dokáže „postaviť na nohy“, hoci len na krátky čas. „Ja nikdy nezabudnem na jedného kolegu. On bol seknutý, normálne sa plazil po štyroch a zavolali mu sanitku, a on ešte chcel odohrať predstavenie. A to predstavenie normálne odchodil na javisku – chodil, hýbal sa, a ako skončilo, zase išiel na štyri a do sanitky ho museli niesť. Potom ležal v nemocnici mesiac,“ spomínala v relácii herečka, podľa ktorej práve adrenalín dokáže na určitý čas potlačiť aj vážne zdravotné problémy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Eva Pavlikova (@eva.pavlikova)

Ochrnutá na javisku

Ale potom to býva oveľa, oveľa horšie, keď zídete z toho javiska a choroba sa prejaví naplno. Alebo napríklad keď skúšate, spievate – hlas ide, ale máte horúčku alebo niečo, a stále si poviete: No, veď nejako to dám. Nechcete, aby kvôli vám mali kolegovia zrušené predstavenie, aby ľudia išli domov,“ vysvetlila Eva Pavlíková.

Jozef Vajda.
Prečítajte si tiež: Za 40 rokov v divadle nebol ani raz chorý. Jožko Vajda robí pre svoje zdravie každé ráno dôležitú vec

Aj ona sama sa roky spoliehala na to, že všetko „rozchodí“, až prišiel moment, ktorý by iných pripútal k posteli. Ona však večer stála na javisku.

