Sú nadýchané ako obláčik. Eva Holubová a jej syn upiekli buchty, ktoré vás prenesú späť do detstva
Keď ich vytiahnete z rúry, nezabudnite ich posypať práškovým cukrom.
Herečka Eva Holubová sa netají tým, že varenie a pečenie radšej prenechá ľuďom, ktorí to milujú. Sama v kuchyni netrávi priveľa času, no zato vie nádherne prestierať a keď už musí variť alebo piecť, tak jedine v spoločnosti niekoho blízkeho. Nedávno takto spolu so synom Adamom pripravila kysnuté tvarohové buchty, ktorých vôňa vás okamžite prenesie späť do detstva.
Ide svojmu telu naproti
„Som rada, keď mi to svedčí, ale dávam prednosť tomu, aby som sa cítila dobre. To spolu vždy nesúvisí. Keď sa kilá dajú nosiť s radosťou, neohrozujú zdravie, keď nebránia fantázii obliecť si to, čo potrebujem, aby som sa cítila dobre, nie je treba žiadne diéty,“ zamyslela sa pred rokmi v rozhovore pre Blesk obľúbená herečka, ktorá si dáva na figúru pozor najmä kvôli vlastnému zdraviu.
Nedávno sa fanúšikom na Instagrame pochválila, že ide svojmu telu naproti. Cvičí vo vonkajšej posilňovni a hoci sa snaží dopracovať k tomu, aby sa jej žilo lepšie a pohodlnejšie, neznamená to, že si občas nedopraje niečo sladké.
Ak teda hľadáte recept na buchty, ktoré sú nadýchané ako obláčik, ste na správnom mieste. Obľúbená herečka ich spolu so synom pripravila podľa tradičnej receptúry. Pred pečením ich nezabudnite potrieť maslom, aby ste ich z rúry vybrali krásne zafarbené.