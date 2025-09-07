Otec bol princ na bielom koni, no pripravil ich o milióny. Daniela Christová mamu nikdy nepočula bedákať - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Otec bol princ na bielom koni, no pripravil ich o milióny. Daniela Christová mamu nikdy nepočula bedákať
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Miroslav Etzler považuje syna Samuela za najkrajší dar.

Syn sa narodil mŕtvy, potom sa stal zázrak. Miroslav Etzler pil a mal smetisko v srdci, no Samko ho zmenil

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Andrea Vadkerti.

Za milionára sa vydala z lásky, ale roky zažívala peklo. Andrea Vadkerti sa po rozvode pozerá iba vpred

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Daniela Zajíček Christová s mamou.

Otec bol princ na bielom koni, no pripravil ich o milióny. Daniela Christová mamu nikdy nepočula bedákať

Miroslav Etzler považuje syna Samuela za najkrajší dar.

Syn sa narodil mŕtvy, potom sa stal zázrak. Miroslav Etzler pil a mal smetisko v srdci, no Samko ho zmenil

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Róbert Bezák ako mladý kňaz / V súčasnosti

Bezák, sledujeme ťa, varovali ho. Zhanobený arcibiskup si naplnil jasný cieľ a opäť sa vrátil medzi ľudí

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Andrea Vadkerti.

Za milionára sa vydala z lásky, ale roky zažívala peklo. Andrea Vadkerti sa po rozvode pozerá iba vpred

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Róbert Bezák ako mladý kňaz / V súčasnosti

Bezák, sledujeme ťa, varovali ho. Zhanobený arcibiskup si naplnil jasný cieľ a opäť sa vrátil medzi ľudí

Kronerovci.

Po romániku v televízii sa k synovi nepriznal. Jozefovi Kronerovi manželka Terézia všetko odpustila 

Mario Cimarro venoval dcérke krásne slová.

Výnimočný deň, vyhlásil ako dojatý otecko. Mario Cimarro venoval oslavujúcej dcérke slová plné pravdy

Miroslav Etzler považuje syna Samuela za najkrajší dar.

Syn sa narodil mŕtvy, potom sa stal zázrak. Miroslav Etzler pil a mal smetisko v srdci, no Samko ho zmenil

SLEDUJE NÁS 207 404 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Otec bol princ na bielom koni, no pripravil ich o milióny. Daniela Christová mamu nikdy nepočula bedákať

Daniela Zajíček Christová s mamou.
Daniela Zajíček Christová s mamou. — Foto: Facebook - Ivana Christová

Keď sa prvýkrát opýtala na otca podvodníka, neklamali jej.

„Tam, kde je moja rodina, tam som ja doma,“ hovorila mama Ivany Christovej, ktorá jej ukázala, že aj z najťažších chvíľ sa dá vyjsť ako silnejší človek. Kým pani Otília musela znášať násilného manžela, Ivana sa sklamala v mužovi, ktorý sa na začiatku javil ako princ na bielom koni, no vykľul sa z neho podvodník. Napriek tomu jej skúsenosti neodradili dcéru Danielu, ktorá v láske nestratila nádej.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10229626224222527&set=pb.1311349572.-2207520000&type=3

Hrozili jej väzením

Keď na jar 1989 v burácajúcej ostravskej hale, kde volili prvú novodobú Miss ČSSR, vyhlásili meno Ivany Christovej, diváci ju vypískali, pretože sa im nepáčila. So slzami v očiach vraj chcela titul vrátiť, ale nakoniec si ho ponechala a dokonca odcestovala do Dominikánskej republiky na medzinárodnú súťaž krásy, aj keď to mala od organizátorov zakázané. Naučila sa pár slovíčok po anglicky, našla si sponzorov, ktorí jej zaplatili šaty a zohnala si dvetisíc dolárov – to všetko v čase, keď boli valuty dostupné len na čiernom trhu.

Robo Beňo a Ivana Christová.
Prečítajte si tiež: Keď jeho dcéru dobodal šialenec, všetko nechal tak. Robo Beňo bol chlap, ktorý ženy nosil na rukách

„Požičal mi ich režim, menovite myslím Vasil Mohorita, šéf Zväzu socialistickej mládeže. Ale pohrozil mi, že ak ich nevrátim, zatvoria ma,“ spomínala pre iDnes.cz Ivana Christová, ktorá v Dominikánskej republike súťaž vyhrala a domov si okrem periel a obrazov doniesla aj výhru – presne dvetisíc dolárov, z ktorých mohla splatiť svoj dlh. „Súdruhovia však spokojnosťou veľmi nežiarili. V zahraničí som zostala o týždeň dlhšie, pretože mi predĺžili pobyt. A vtedajší režim tvrdil, že som emigrovala. Neverili mi, že som vyhrala. Hneď po prílete som im musela ukázať diplom,“ spomínala na časy, keď jej rozbehnutú kariéru nedokázal zastaviť ani socializmus. V novembri prežila revolúciu a už v decembri sedela v lietadle smer Amerika. Pre 19-ročné dievčinu, ktorá vyštudovala priemyslovku a pol roka pracovala ako projektantka v Prešove, to bola rozprávka.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=456959687673834&set=a.139832142719925

Princ na bielom koni

Kolotoč prehliadok a fotení sa zastavil po necelých štyroch rokoch, keď spoznala svojho budúceho manžela. Exotický Francúz vraj vyzeral ako Indián – na koni od pása nahý a s dlhými vejúcimi vlasmi. Daniela vtedy považovala za skutočného princa na bielom koni, hneď sa doňho zamilovala a románik s týmto francúzskym podnikateľom vietnamského pôvodu skončil tehotenstvom.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/daniela.christova/posts/pfbid0vdpXSssZBW1zoQraAAUr8EPxdqSsPrC8W95hteyJA4xQBh8nTwxrvDAmE41XEuMrl

„Agentúra nechápala, že si dieťa chcem nechať. O potratoch som ani na chvíľu neuvažovala,“ vravela pre iDNES.cz Christová, ktorá prišla v roku 1993 na Slovensko ako vydatá pani. Vtedy ani len netušila, že deväť mesiacov po narodení dcérky Danielky jej manžel zmizne.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.