Na ulici by ste ho nespoznali. Hyperaktívny Max z Oteckov si získal srdcia Slovákov, ale po sláve netúži
Odkedy sa skončili Oteckovia, som sa dosť zmenil, priznal.
Úspešný markizácky seriál Oteckovia búral rekordy sledovanosti a roky patril medzi najväčšie televízne hity na Slovensku. Príbehy štyroch sympatických oteckov a ich ratolestí sa navždy zapísali do pamäti divákov. Jednou z postáv, ktorá si okamžite získala srdcia publika, bol malý Max – „nečakané“ dieťa Alexa (Braňa Deáka), ktoré mu jedného dňa nechala pred dverami bývalá známosť. Max bol stelesnením detskej energie, hyperaktívny, večne niečo vymýšľajúci, no zároveň natoľko milý a odzbrojujúci, že sa naňho jednoducho nedalo hnevať. Dnes je z Tobiasa Krála tínedžer, ktorý má za sebou obrovskú zmenu. Ako dnes vyzerá a čomu sa venuje?
Nemal obyčajné detstvo
Keď v roku 2018 odštartoval na Markíze seriál Oteckovia, okamžite sa stal fenoménom. Medzi štvoricou sympatických oteckov nechýbal ani Braňo Deák, ktorý v úlohe úspešného právnika Alexa zrazu zistil, že má syna – a nie hocijakého. Malého, zvedavého a neustále v pohybe. Postavu seriálového Maxa dokonale stvárnil rodák z Malaciek Tobias Král, ktorý mal pri nakrúcaní len sedem rokov, no pred kamerou pôsobil ako skúsený profesionál.
„V tej chvíli, keď som to točil, tak som to vnímal pozitívne. Ale s odstupom času a teraz v mojom veku sa na to pozerám tak, že som strávil veľa času natáčaním a učením textov, zatiaľ čo iné deti mali čas na krúžky, šport a oddych. Ale v každom prípade som za túto príležitosť vďačný, mám na natáčanie aj veľa dobrých spomienok,“ prezradil v rozhovore pre Nový Čas Tobias, ktorý sa stal takmer cez noc hviezdou.
Dosť sa zmenil
Po ukončení v Oteckoch dostal príležitosť zahrať si aj v seriáli Einstein pre TV JOJ a hoci to bola preňho skvelá skúsenosť, s herectvom sa rozhodol skončiť. „Točili sme niekedy až do noci. Neskôr som mal ešte nejaké ponuky, ale rozhodol som sa ich neprijať,“ prezradil seriálový Max, z ktorého je dnes 14-ročný tínedžer, ktorý netúži po sláve. Na ulici by ste ho nespoznali.