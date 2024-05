Títo Slováci dostanú 260 eur a títo až 400. Pozrite sa, kto má nárok na lákavú sumičku od štátu

Tehotenstvo môže byť zdrojom nielen radosti, ale aj obáv, ako to rodina finančne zvládne. V dnešnej ťažkej dobe preto poteší každá možná pomoc. Ženy, ktoré očakávajú potomka alebo potomkov, by v tomto prípade mali obrátiť pozornosť aj na štát. Majú totiž nárok na dôležitú dávku, no musia o ňu požiadať.

Minimálna a maximálna dávka

Reč je o tehotenskej dávke, ktorá je od januára v minimálnej dennej výške 8,57 eura a v maximálnej výške 12,86 eura. „Tehotná žena tak môže dostať minimálne 257,30 eura pri 30-dňovom mesiaci alebo 265,90 eura za mesiac, ktorý má 31 dní. Najviac bude môcť dostať 385,90 eura pri 30-dňovom mesiaci alebo 398,80 eura pri 31-dňovom mesiaci,“ uvádza portál Finsider.

Foto: finsider.sk

Dávka je určená pre ženy, ktoré sú na začiatku 13. týždňa tehotenstva a sú nemocensky poistené alebo im k tomuto dňu plynie ochranná lehota po skončení sa nemocenského poistenia. Ďalšiu kategóriu tvoria budúce mamičky, ktoré majú v tento deň prerušené povinné nemocenské poistenie z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky alebo z dôvodu poberania rodičovského príspevku.

Na čo si dať pozor

Ďalšou podmienkou je 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 13. týždňa tehotenstva a v prípade samostatne zárobkovo činných osôb a dobrovoľne nemocensky poistených osôb aj zaplatenie poistného včas a v správnej výške (nedoplatok musí byť nižší ako päť eur). Dávka sa netýka tehotných študentiek, pre tie je určené tzv. tehotenské štipendium, o ktoré treba požiadať príslušnú školu.

Kto má nárok? zamestnankyňa,

povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO),

dobrovoľne nemocensky poistená osoba (DNPO),

poistenka, ktorej vznikol nárok na tehotenské po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote alebo

poistenka, ktorá má prerušené povinné poistenie z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky (zamestnankyňa) alebo poberania rodičovského príspevku (SZČO).

Dávku je možné vybaviť aj bez osobnej návštevy pobočky Sociálnej poisťovne. Dokáže o ňu totiž požiadať elektronicky prostredníctvom eformulára na webovej stránke SP a viete tak urobiť aj spätne po dobu troch rokov. Viac informácií vrátane návodu nájdete na stránke Sociálnej poisťovne.