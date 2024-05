Po rozvode sa musel vyškrabať z dna. Marian Hornyák znova zažiaril pri človeku, ktorému v móde neradí

Dookola opakuje, že ženy by mali na dne skríň nechať tri konkrétne veci.

Poznáme ho ako nekompromisného porotcu z Nákupných maniačok. Málokto tuší, že Marian Hornyák je talentovaným šperkárom, ktorý sa do sveta módy a do televízie dostal úplnou náhodou. Keď ako vysokoškolák kráčal s vtedajšou manželkou po nákupnom centre, ani netušil, že tam nájde prácu svojich snov. Nákupné maniačky zase prišli do jeho života v čase, keď bol po rozvode na dne, z ktorého sa snažil vyškriabať. Dnes žiari pri manželke, ktorej v oblasti módy vôbec nemusí radiť.

Fazuľový náhrdelník pre mamu

Narodil sa v Leviciach ako najmladší z troch bratov, kde si užíval svoju pozíciu benjamínka. „Nezneužíval som to, ale užíval som si to,“ priznával pre Šarm Marian Horynák, ktorého v detstve vôbec nezaujímala móda a nič nenaznačovalo tomu, že by sa jej mal raz venovať. Chcel byť Mikulášom, neskôr botanikom, pretože exceloval v prírodovede, no najviac ho bavila výtvarná výchova. Umelecké nadanie zdedil po rodičoch, ktorí mali po revolúcii zlatnícku firmu. Práve tam sa Marian začala motkať a vytvárať prvé šperky pre svoju mamu.

„Vyrobil som pre ňu v škôlke fazuľový náhrdelník a potom som sa stále čudoval, prečo ho mamina nenosí, ale mala ho „elegantne“ zavesený v skrini,“ smial sa v rozhovore pre Korzár pri spomienkach na časy, kedy vyrábal šperky z modrého plastového pletiva proti hlodavcom a čudoval sa, prečo ich mama nechce nosiť. Jeho vášeň pre šperkárstvo ale nezhasínala, práve naopak.

Čo s takým titulom?

Ako 14-ročný odišiel z domu, aby v Kremnici vyštudoval zlatníctvo a strieborníctvo a od rána do večera sa jeho svet točil okolo umenia. Po strednej škole odišiel do Bratislavy, kde najskôr vyskúšal pedagogickú fakultu, no nakoniec sa rozhodol pre Vysokú školu výtvarných umení, kde vyštudoval milované šperkárstvo. Náraz s realitou na pracovnom trhu bol však podľa jeho slov tvrdý. Nikdy nezabudol na vetu, ktorú mu v jednej agentúre povedala pani personalistka: „Čo budem ja s vami robiť, pán Hornyák, čo s tým vaším titulom?“

Marian to nakoniec nenechal na náhodu a práve tá mu jedného dňa, keď s manželkou kráčali po nákupnom centre, zmenila život.

