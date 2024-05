Po nociach čistí sviečky a vysáva v líniách. David Beckham už roky bojuje so svojou psychickou poruchou

Mnohí sa uisťujeme, že sme pri odchode z práce domov zamkli dvere, vypli sporák či žehličku alebo zavreli okná. Nanajvýš sa raz vrátime domov, aby sme všetko skontrolovali a potom ideme preč. Ľudia s obsedantno-kompulzívnou poruchou (OCD) to majú iné. Domov by sa vrátili opakovane, aby sa niekoľkokrát uistili, že nehrozí žiadne nešťastie.

Zažívajú pritom silné pocity strachu a úzkosti. Ľudia s touto neurózou si sú vedomí, že konajú iracionálne, ale musia sa podvoliť svojim obsesiám, aby aspoň na chvíľu unikli úzkosti. Jedným z nich je aj bývalý futbalista David Beckham, ktorý vo štvrtok 2. mája oslavuje 49. narodeniny. Diagnostikovali mu totiž silnejšiu formu OCD. Tá sa u neho prejavuje najmä v jednej oblasti, ktorá mu doslova nedá spávať.

Všetko v rade alebo v dvojiciach

David Beckham prehovoril o svojej chorobe prvýkrát v roku 2006, keď prezradil, aké náročné je žiť s ňou. „Moja porucha ma núti, aby som všetko neustále vyrovnával a veci pároval,“ prezradil vtedy pre Daily Mail. Keď napríklad ukladá plechovky do chladničky, musia byť v rade a ak sú v nepárnom počte, poslednú radšej vyhodí, ako keby tam mal byť nepárny počet.

„Máme tri chladničky. Jednu na jedlá, v druhej sú šaláty a tretiu zapĺňajú nápoje. V tej poslednej je všetko symetricky poukladané,“ potvrdila pred rokmi Victoria Beckham, ktorá svojho muža nazýva „pavúkom“. Bývalého futbalistu to prenasleduje aj v hoteloch.

Vzorne uložené kopačky aj dresy

V izbe ukladá do roviny časopisy a knihy, až kým nie je spokojný. Ani jeden kus nesmie trčať z radu. Týmto problémom sa nevyhol ani v anglickom futbalovom klube Manchester United, kde musel mať vždy kopačky, dresy a trenírky vzorne usporiadané.

Kolegovia jeho obsesiu nechápali a častokrát si z neho robili zábavu. „Prišiel som do izby a hneď som vedel, že je tu niečo iné. Kým som tam nebol, rozhádzali všetky časopisy a moje oblečenie. Nohavice a topánky sa váľali po celej izbe. Pre nich to bol dobrý vtip,“ spomínal Beckham. So svojimi obsesiami sa usiloval bojovať, no ani po rokoch nedokáže prestať.

Umýva aj sviečky

