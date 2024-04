Hrdinovia zachránili muža z horiaceho auta, plamene im šľahali do tváre. Z VIDEA budete mať zimomriavky

Aj keď mali pocit, že to nezvládnu, napokon zachránili ľudský život.

Cestoval autom v Minnesote, keď zrazu uvidel plamene šľahajúce z auta za zvodidlami. Kadir Tolla ani chvíľu neváhal, zaparkoval vedľa vozidla a hneď sa pustil do záchrany. Veľmi sa zľakol - tušil, že v sa v horiacom aute ešte niekto nachádza. Bol si vedomý toho, že pri jeho záchrane sa môže vážne zraniť, no človeku vo vozidle bezprostredne hrozila smrť. Informovala o tom CBS.

Dvere sa vždy hneď zatvorili

Následne sa ku Kadirovi pridalo približne 10 ďalších ľudí, ktorí vybehli zo svojich áut. Snažili sa otvoriť dvere na horiacom vozidle, no tie boli príliš blízko pri zvodidlách a vždy sa zatvorili. „Bolo to veľmi strašidelné, úplne som strnul. Vnútri toho auta uviazol muž, ktorý sa nevedel vyhnúť ohňu,“ povedal Tolla pre The Washington Post.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/reel/960963395577789/?share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2Fr%2FZPdXJqy5ttCxGCqu%2F&rdid=3SAyzZAAi9epz1ke

Nikto z prítomných muža nepoznal, no aj tak zo všetkých síl ťahali dvere a snažili sa mu pomôcť. „Ľudia riskovali svoj život, aby mohli zachrániť ten druhý,“ dodáva Kadir. Záchrancom plamene pálili tvár a chvíľkami mali pocit, že muža nedokážu vyslobodiť. Ich nádeje však obnovil pracovník ministerstva dopravy, ktorý rozbil okno a skupina začala vyťahovať muža z auta.

Osobne sa im poďakuje

Ich hrdinský čin teda zachránil ľudský život, za ktorý je muž z horiaceho auta neskutočne vďačný. Podľa štátnej hliadky v Minnesote vodič na diaľnici vybočil na pravú stranu cesty, narazil do stĺpa a následne do zvodidiel.

„Ja a moja rodina sme neskutočne vďační za týchto hrdinov. Teším sa, keď im osobne poďakujem,“ povedal zachránený muž Samuel Orbovich pre The Washington Post.