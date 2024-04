Nevie si predstaviť, že by to robil každý večer. Viktor Vincze prezradil, čo obdivuje na Adele ako matke

O manželoch Vinczeovcoch sa vie, že už niekoľko rokov sú nerozluční a nemajú problém si ani jeden z druhého uťahovať bez toho, aby sa ten druhý urazil alebo nahneval. Obaja sa tiež stali pravidelnou súčasťou tanečnej šou Let's Dance, ktorú Viktor moderuje a Adela býva v porote. V rozhovore pre portál Diva.sk teraz Viktor o svojej manželke prezradil vec, o ktorej doposiaľ nik netušil, ale aj to, čo na nej ako matke obdivuje.

Najlepšia párty ich životov

Hoci je známa moderátorka od svojho partnera staršia o desať rokov, vek v ich prípade nehrá žiadnu rolu. Obaja to dokazujú už šesť rokov, čo sú manželmi. „Presne pred piatimi rokmi som mal svoju prvú svadbu. Obsahovala všetko, čo poriadna šoubiz svadba má obsahovať - únik pred paparazzmi na diaľnici, pašovanie schovanej nevesty na zadnom sedadle auta suseda Maťa, tajný sobáš v kruhu najbližších v svätojurskom evanjelickom kostole, či presun do Tomášova pod rúškom súmraku, aby sme o deň na to mali aj druhú svadbu a odpálili najlepšiu párty našich životov,“ spomínal vlani na osudný deň moderátor.

Zároveň dodal, že je mužom ženy, ktorá nečaká, že ju bude robiť šťastnou, a ani on to nečaká od nej. „Za to si je zodpovedný každý sám, aj preto nám je spolu dobre. Neplytváme zažitými frázami, že rodina je základ, ani že manželstvo je zmyslom života. Lebo základom a zmyslom nášho života je život sám,“ dodal ďalej.

Obdivoval a fandil jej

Na svoju manželku sa vraj pozeral už dávno predtým, ako sa oficiálne spoznali. Priznal totiž, že Adelu v relácii Let's Dance sledoval ešte ako stredoškolák a rovnako jej fandil, keď moderovala spevácku súťaž Slovensko hľadá Superstar. „Bol som veľký fanúšik, ja som Markizáčik od..., ani neviem odkedy už,“ zaspomínal si s úsmevom Viktor Vincze.

Na Adele vraj veľmi obdivuje to, že nech je akokoľvek zle, či je unavená alebo sa vrátila neskoro domov z práce, je vždy k dispozícii ich synčekovi. „Nech sa deje čokoľvek. Viem, nie je to nič nové, rodičia to zažívajú, ale pre mňa ako pozorovateľa, tým, že Adela je primárny rodič, je to náročná predstava, že by som to mal každý večer alebo každú jednu noc absolvovať. Ona to zvláda neuveriteľne,“ chválil svoju manželku, na čo ona s úsmevom dodala: „Ale už sa to lepší, že už sa trošku aj tebou dá uspať.“