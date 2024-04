VIDEO: 105-ročná pani Helenka sa bála, že už je koniec. Lekári spod Zobora vykonali raritnú operáciu

Ak by pani Helenku neoperovali, hrozili by ďalšie zdravotné komplikácie.

Má vyše 105 rokov, bohužiaľ, minulý týždeň nešťastne spadla a zlomila si bedrový kĺb. Aj keď sa pani Helenka bála, že zostane pripútaná k lôžku, napriek pokročilému veku sa jej nitrianski lekári rozhodli dať nový životný impulz. ​​Prednosta kliniky úrazovej chirurgie totiž rozhodol, že babenku, ako ju v nemocnici volajú, ešte postavia na nohy.

„Ešte som vedela ísť na toaletu, najedla som sa a jak sa mi toto stalo, už koniec,“ povzdychla si pre TV JOJ pani Helenka nad pádom, ktorý jej zobral nádej na samostatný život. Napriek tomu, že jej zdravie celý život slúžilo, tušila, že sa pre pokročilý vek operácie bedrového kĺbu už asi nedočká. „Bojím sa toho, že už nebudem chodiť, že budem len na posteli,“ priznala pani Helenka.

Ako však informovali lekári z Fakultnej nemocnice v Nitre, po príchode do nemocnice všetky vyšetrenia vykazovali dobré hodnoty, a tak prednosta nevidel dôvod, pre ktorý by k operácii nemohol pristúpiť, práve naopak. Ak by babičku neoperovali, hrozili by ďalšie zdravotné komplikácie.

„Je to fakt neuveriteľné, že takáto babka sa na nič neliečila. Indikovali sme operačný zákrok, čiastočnú náhradu bedrového kĺbu,“ informoval Šimon Kóňa, prednosta ortopedicko-traumatologickej kliniky a s úsmevom dodal, že 105-ročnú pacientku ešte neoperoval. Raritným zákrokom, ktorý vykonali ešte minulý týždeň vo štvrtok, pani Helenke zachránili život a momentálne sa zotavuje.