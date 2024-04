Stále ma doma lístok, na ktorý mu napísala číslo. Beckhamovci sú aj po 27 rokoch zamilovaní až po uši

Victoria a David Beckhamovci sú už 27 rokov azda jedným z najviac ikonických párov zo sveta šoubiznisu. Dvojica sa spoznala ešte v minulom storočí a dodnes stoja pevne pri sebe. Aj keď každý registruje ich kariéru, ktorá ich priviedla k neopísateľnej sláve, málokto pozná ich ľúbostný príbeh. Ním totiž dokazujú, že pravá láska môže trvať skutočne večne.

Vyšlo to až na druhý pokus

V 90. rokoch sa Victoria Adamsová preslávila vďaka kultovej dievčenskej skupine Spice Girls, ktorá dobyla hitparády po celom svete. V tom istom čase si David Beckham budoval dobré meno v anglickom futbalovom veľkoklube Manchester United. Aj keď Victoria nemala o futbal záujem a netušila, kto je David, on poznal „Posh“ zo Spice Girls veľmi dobre. „Áno, láska na prvý pohľad existuje,“ prezradila Victoria o prvom stretnutí v salóniku hráčov Manchestru United začiatkom roku 1997.

Spice Girls sa v ten večer zúčastnili charitatívneho futbalového zápasu a po zápase sa stretli s hráčmi. „Moja žena si ma vybrala z knižky s futbalovými nálepkami a ja som si ju vybral z televízie. Okamžite sa zdalo, že sme vždy mali byť spolu,“ spomínal David a priznal, že bol do Victorie zamilovaný od prvého momentu. Nemal však odvahu osloviť ju, a to aj preto, že bola od neho o dva roky staršia.

Keď prišiel do hotelovej izby, zveril sa svojmu kamarátovi, s ktorým práve pozerali videoklip od Spice Girls v televízii: „Chcem si ju raz vziať. To dievča v čiernych šatách.“ Aj keď sa David cítil mizerne z toho, že premárnil šancu pozvať Victoriu na rande, pomohla mu nakoniec náhoda. O týždeň totiž prišla na štadión Victoria opäť. S odvahou tentokrát za ňou prišiel a poprosil ju o číslo. Lístok na vlak z Londýna do Manchestru, na ktorý mu Victoria nechala svoje telefónne číslo, má Beckham dodnes doma.

Pokľakli obaja

Victoria chcela celý ich vzťah držať v tajnosti, preto sa stretávali na jednom parkovisku, kde trávili celé hodiny. Ani nevedeli ako a o rok neskôr sa už speváčka usmievala na tlačovej konferencie, na ktorej oznamovali svoje zásnuby. Žiadosť o ruku mala prebehnúť štandardne.

David Victoriu privítal v hotelovej izbe, ktorú vyzdobil stovkami červených ruží a žltých ľalií. Keď si konečne kľakol na kolene a vytiahol prsteň, Victoria povedala jasné áno, no zaskočila ho. „Potom som si vytiahla vlastný prsteň a povedala: ‚Nezabudni na dievčenskú silu, vezmeš si ma?‘“ prezradila o jedinečných zásnubách.

