Ideme na Slovensko, zavelila manželka a tak sa stalo. Craig Ramsay je so svojou Susan šťastný 53 rokov

„Ideme!“ zavelila Susan, keď jej manžel Craig Ramsay dostal v roku 2017 telefonát od Miroslava Šatana. Manželia sa v tom čase chystali na dôchodok, ktorý si chceli užiť na slnečnej Floride. Jeden telefonát ale všetko zmenil. Craig Ramsay, ktorý 17. marca oslávi 73. narodeniny, nebol presvedčený, že ponuku trénovať slovenskú reprezentáciu príjme, ale stačila jedna debata s jeho manželkou a bolo rozhodnuté. Manželov, ktorí sú spolu už dlhých 53 rokov, vtedy nezastavila ani ďalšia žiadosť Mira Šatana. Craig Ramsay mal prísť na Slovensko už týždeň po prvom telefonáte.

Craig s manželkou Susan. Foto: Reprofoto Craig Ramsay: Šťastný chlapec

Zbalil si tri tričká a odišiel

Craig Ramsay sa narodil v torontskej štvrti, kde v tom čase boli jedny potraviny, mäsiarstvo a pošta. Jediné, čo sa dalo v zime robiť, bolo vytiahnuť korčule a ísť sa zabaviť na zamrznutú rieku, ktorá sa stala Craigovým prechodným domovom. Provizórnu ľadovú plochu mu na dvore vytvoril aj jeho otec, opravár a konštruktér, keďže videl, že syn má talent.

„Ako dieťa som nebol najlepší, ale mal som šťastie na skvelého trénera,“ priznal vo svojej knihe Šťastný chlapec. Mal 16 rokov, keď si zbalil tri tričká, dvoje nohavice a odišiel do sveta. Viac vtedy podľa neho nepotreboval. Dostal sa do juniorskej hokejovej ligy, no nemyslel si, že v nej zotrvá. Mal len 68 kilogramov a neveril, že sa dokáže udržať v tíme plnom obrov. „V tom čase som ani neuvažoval, že by mohol byť zo mňa profesionálny hokejista,“ priznal otvorene Craig. Myslel si, že bude skôr účtovníkom alebo bankárom.

Volali ho baranidlo

Jeho tréner v ňom ale videl obrovský potenciál a nevedel si predstaviť, že by mal Craig vytvárať účty v banke. Pod jeho vplyvom sa nakoniec ustráchaný chlapec vypracoval na elitného brániaceho útočníka a stal sa kapitánom tímu.

Craig mal čerstvých 20 rokov, keď ho v roku 1971 draftovalo Buffalo a veľmi rýchlo sa postavil voči najlepším hráčom NHL. Už vo svojom piatom zápase strelil Craig prvý hetrik a aj keď bol navonok útlym hokejistom, spoluhráči ho začali prezývať „baranidlo“ – vnútri disponoval väčšou silou než jeho kolegovia.

Po 14 rokoch profesionálneho hrania Craig ukončil svoju hokejovú kariéru a už o rok neskôr sa stal asistentom trénera v tíme Buffalo Sabres. Myslel si, že do konca života bude trénovať iba na americkom kontinente, no v roku 2017 sa mu na displeji objavilo zvláštne telefónne číslo s predvoľbou +421.

Telefonát od Mira Šatana

