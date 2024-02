Skúste deťom hovoriť týchto sedem fráz Marie Montessori. Pomôžete im, aby boli sebavedomí a úspešní

V deťoch, ktoré ostatní považovali za nevzdelané a neposlušné, ona videla obrovský potenciál. „Musíme ich privítať s láskou a rešpektom,“ hovorila ešte v roku 1946 Maria Montessori, talianska lekárka, pedagogička a filozofka, ktorá prišla na inovatívny spôsob, ako deti upokojiť a vychovať z nich dobrých a šikovných ľudí. Jej výchovné metódy sú dodnes aktuálne a učiteľka Christina Clemerová pre Mother.ly uviedla sedem fráz Marie Montessori, ktoré by rodičia mali hovoriť svojim ratolestiam aj dnes. Vďaka tým správnym slovám môžu z detí vyrásť zdravo sebavedomí ľudia.

7. Vyzeráš smutne, povedz mi o tom

Ako rodičia chcete prirodzene zastaviť akékoľvek negatívne emócie, ktoré vaše deti zažívajú, no podľa Montessori by ste im vytvoriť priestor na spracovanie a zamyslenie sa. „Ak vám napríklad vaše dieťa povie, že je hlúpe, nadýchnite a skúste sa s ním pozhovárať, prečo si to myslí,“ uviedla Clemerová. Podľa Montessori je tak pravdepodobnejšie, že skutočne pochopíte, ako sa vaše deti naozaj cítia. Sústreďte sa skôr na počúvanie ako na to, aby ste rýchlo zahnali ich zlé pocity.

6. Potrebujem tvoju pomoc

Ak chcete zvýšiť sebavedomie svojho dieťaťa, skúste ho požiadať o pomoc. „Zamyslite sa nad niečím, v čom je vaše dieťa dobré, a dajte mu vedieť, že vidíte jeho špeciálny talent a že má hodnotu. Pozná vaše dieťa meno každého dinosaura? Požiadajte ich o pomoc, keď budete napríklad vyrábať narodeninové prianie s dinosaurami pre bratranca,“ vysvetlila montessori učiteľka Christina Clemerová.

Ak napríklad vaše dieťa rado hrá basketbal alebo vie hrať na hudobný nástroj, požiadajte ho, aby vám ukázalo, ako sa to robí. „Nechajte svoje dieťa, aby sa cítilo ako odborník,“ povedala Clemerová s odkazom na Marie Montossori.

