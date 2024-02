Jej duša sa uzdravila. Elena Podzámska je po hroznom období opäť šťastná po boku milovaného muža

Je späť. Po tom, ako sa Elena Podzámska musela podrobiť protialkoholickej liečbe najprv na klinike v Pezinku a neskôr vo Veľkom Záluží, sa znova vracia do reálneho života. A na radosť jej fanúšikov prežíva aktuálne spokojné a šťastné obdobie po boku milovaného muža, píše denník Nový Čas.

Po sláve nasledoval pád

Kedysi vyhľadávaná a často obsadzovaná herečka má za sebou náročné obdobie, kedy si musela prejsť mnohými ťažkými skúškami. Nielenže za posledné roky mala čoraz menej práce, k čomu sa pridružili aj finančné problémy, ale musela sa liečiť aj zo závislosti na alkohole.

Herečka, ktorá kedysi hviezdila v seriáloch Panelák, Odsúdené či Ordinácia v ružovej záhrade, spadla totiž po veľkej sláve na dno. Podľa jej dobrého priateľa a herca Marcela Nemca ju trápili problémy s alkoholom, ktoré sa rozhodla riešiť. „Veď to nebolo žiadne tajomstvo, si myslím. To sa vedelo,“ povedal pre denník Nový Čas Nemec. Bol by rád, keby sa jej polepšilo. „Ak je Eňa na liečení, tak je to len dobre, a najmä ak išla dobrovoľne. Naposledy, keď som s ňou volal, mala len problém s tlakom,“ dodal v tom čase Nemec.

Zaláskovaná

Zdá sa, že aktuálne je Elena Podzámka už doma, po príchode z liečebne sa totiž svojim fanúšikom po dlhšom čase prihovorila na sociálnej sieti: „Keď sa duša začína uzdravovať,“ napísala najskôr a vzápätí dodala: „Som späť.“

Prežíva teda spokojné a šťastné obdobie, k čomu jej iste dopomohol aj nový muž v jej živote. Podľa Nového Času by malo ísť o Borisa Nemeša, ktorý sa s herečkou pozná už niekoľko rokov. „Áno, sme spolu,“ potvrdila denníku nový vzťah samotná Podzámska, na čo jej priateľ napísal, že je to krásna žena, veľmi milá a empatická. „Píšem, že žena, pretože neriešim jej prácu. Je špičková herečka, ale to je len práca,“ dodal.