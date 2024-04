Mama z osady sa ho vzdala a tým mu zachránila život. František z detského domova uspel medzi hviezdami

Mama sa ho vzdala hneď po pôrode a aj keď to môže znieť drsne, František hovorí, že preňho nemohla spraviť nič lepšie. Ako spomínal pre Život, otec odišiel, jeho mama zostala sama bez jedla a bez peňazí. Vedela, že sa o dieťa nebude vedieť postarať, a tak Ferka hneď po narodení nechala v dojčenskom ústave v Prešove. Ak by to nespravila, asi by podľa neho stále žil v osade. „Mama mi tým spravila obrovskú službu a zachránila mi tak zrejme život,“ šokoval košický herec František Balog, ktorý je jediným Rómom v štátnom divadle na Slovensku.

Rekreačný pobyt v detskom domove

Ako trojročného ho premiestnili do detského domova Slon v Šarišských Michaľanoch, kde sa naňho usmialo obrovské šťastie. „Ocitol som sa na rekreačnom pobyte v detskom domove, ktorý trval 22 rokov,“ smial sa v šou Neskoro večer František, ktorý bol v domove odmalička obľúbený.

„Bol som malý, tučný a s veľkými čiernymi očami. Všetci si ma brávali na ruky, všetci ma bozkávali, dávali mi samé sladkosti, čo mi na váhe ešte pridávalo,“ smial sa Ferko. Vychovávateľky v ňom objavili veľký talent. Počuli, že má silný hlas, a tak ho zaradili do súboru Sloníčatá, kde bol 22 rokov sólistom.

Po absolvovaní konzervatória sa s malou dušičkou prihlásil na Vysokú školu múzických umení v Bratislave, kde ho prijali na prvý pokus a dokonca mal najviac bodov. „Zaujal som ich, lebo som bol iný a možno hralo rolu aj to, že som sa za svoje Rómstvo nehanbil,“ spomínal pre Romano fórum František. Na škole pochopil, že talent nestačí, zvyšok je tvrdá práca. Chlapec z detského domova sa stal hviezdou, zahral si s Milanom Lasicom aj Bolkom Polívkom a ako prvý Róm na Slovensku dostal angažmán v štátnom divadle.

Prvý rozhovor s mamou

Keď skončil štúdium herectva, mal 26 rokov a vtedy sa odhodlal skontaktovať aj so svojou mamou, ktorá stále žila v osade neďaleko Spišskej Novej Vsi.

