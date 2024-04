Kuchárky mu nechávali zvyšky jedla. Patrik Herman prežil veci, ktoré by svojim deťom nikdy nespravil

„Zmyslom môjho života je pomáhať ľuďom,“ vravieva Patrik Herman. Na ľudskosť a dobro nezanevrel ani po náročnom detstve, počas ktorého zažíval situácie, ktoré ho donútili odísť z domu. Redaktor, ktorý na obrazovkách už vyše štvrť storočia pôsobí suverénnym dojmom, má za sebou príbeh, ktorý by zlomil mnohých. Jeho to však posilnilo natoľko, že dokáže rozdávať radosť iným.

Ťažký psychický tlak

Každý, kto vyrastá v učiteľskej rodine, podľa neho vie, aký je to život. „Malý, polovojenský režim,“ priznal kedysi pre Korzár Patrik a doplnil, že vôbec nemal jednoduché detstvo. A nebolo to iba preto, že v ich rodine bola aj známka -1 veľkým problémom.

Patrik mal len šesť rokov, keď sa jeho rodičia rozviedli, no tento rozvod naňho nemal až taký dopad, ako to, čo sa stalo, keď mal 16 rokov. V tom čase sa jeho mama rozviedla druhýkrát a do ich života prišiel muž, ktorého Patrik najskôr akceptoval, no neskôr prišiel zlom. Na základe toho, čo prežil, dnes vie, čo svojim deťom určite nikdy nespraví.

„Vydržal som žiť pod jeho ťažkým psychickým tlakom, no nedokázal som ani jemu, ani mame odpustiť, že musel z domu odísť môj mladší brat! Odtrhli ma od súrodenca, ktorý mal šesť rokov. O ktorého som sa staral a ktorého som mal veľmi rád,“ vysvetľoval pre Život. Brat bol pre neho jediným svetlým bodom v rodine a zrazu oňho prišiel.

Kuchárky mu nechávali zvyšky jedla

„Niektoré momenty boli emočne tak silné, že som to nedokázal tolerovať a ostať v tej domácnosti. Hodnoty, ktoré sa tam začali prejavovať, boli pre mňa neprijateľné a tak som odišiel, i keď som vedel, že je to do neznáma, že budem sám,“ hovoril po rokoch pre SME Patrik Herman. Jedného dňa sa rozhodol, že odíde z domu, aj keď nemal kam ísť. „V istom momente som sa ocitol takmer na ulici,“ povedal otvorene.

