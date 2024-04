Sylvester Stallone telefonoval aj s jej rodičmi. Simona Krainová na lásku s Rambom tak ľahko nezabudne

Oslávila 51. narodeniny, no hovorí, že sa nikdy necítila lepšie. Česká topmodelka Simona Krainová je profesionálna, ostrá ako britva, no najmä úprimná žena, pre ktorú žiadna téma nie je tabu. Otvorene hovorí o časoch, keď ju spolužiaci prezývali plochou doskou, ale aj o chvíľach, keď jej domov k rodičom volal samotný Sylvester Stallone. Životnú rovnováhu podľa nej našla až ako 37-ročná vďaka manželovi.

Chodila do vykrmovacích táborov

Česká topmodelka sa narodila v Havířove, kde bola už detstva považovaná za triednu krásavicu. Veľkú rolu v tom podľa nej zohralo extrémne rýchle spaľovanie, ktoré jej mnohí závideli. „Nechválim sa, nebolo to nič príjemné. Pchali do mňa rybí tuk a jazdila som do vykrmovacích táborov,“ hovorila pre magazín Lifee Simona. Takmer do svojej štyridsiatky sa potom nemohla na ryby na tanieri ani pozrieť.

Ako dieťa bola extrémne chudá a neustále pod dohľadom lekárov, ktorí ju vážili a merali s nádejou, že priberie. Spolužiaci ju časom začali prezývať plochá doska, a tak si Simona podprsenku vypchávať ponožkami a obliekala si troje legíny, aby mala silnejšie nohy. „Ostatné dievčatá mali prsia, zadky a menštruáciu. Ja som nemala ani jednu z tých vecí,“ priznala pre Lidovky.

Simone sa nedarilo pribrať ani gram a neúspech zažívala aj v škole. Nebavila ju fyzika ani matematika, namiesto učenia väčšinou listovala módnymi časopismi od tety zo západného Nemecka a snívala o svete za železnou oponou.

Pozerali na ňu ako na exotickú opicu

Ako spomínala pre iDNES, keď jej mama zistila, že ju škola nebaví, hľadala spôsob, ako ju dostať do sveta. Jedného dňa našla v časopise kasting na modelky a poslala do agentúry jej fotografie. Ako 16-ročná Simona nastúpila do lietadla smer Paríž, kde jej modeling navždy zmenil život.

