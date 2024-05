Až pri Henriete pocítil, že chce byť otcom. Alexander Bárta dal dcére do života tri silné zbrane

Patrí medzi najobsadzovanejších hercov, no jeho prioritou je rodina. Alexander Bárta je 20 rokov v šťastnom vzťahu s herečkou Henrietou Mičkovicovou, s ktorou vychovávajú dcérku Esther. Práve ona je preňho najvzácnejším divákom a kritičkou, no aj osobou, ktorá ho vždy zaručene rozosmeje a zlepší mu deň. Málokto vie, že vo vzťahu to bol práve Alexander, kto túžil po dieťati. To, ako sa zhostil úlohy otca, môže byť inšpiráciou pre mnohých.

Pri Henriete vedel, že je čas

Po pár mesiacoch vzťahu s Henrietou si bol istý, že našiel ženu, ktorá bude raz matkou jeho dieťaťa. „Pri nej som pocítil, že chcem byť otcom a že to bez problémov zvládnem. Vďaka nej som si začal oveľa viac veriť,“ priznal pre portál mamama.sk Alexander Bárta, ktorý mal krátko pred tridsiatkou, keď mal pocit, že je čas založiť si rodinu.

„Áno, bol som to ja, kto rozhodol, že budeme mať dieťa. Bol som iniciátorom a som rád, že Henrieta súhlasila,“ spomínal. Na tridsiatku nakoniec dostal rovno dva veľké darčeky - svoju prvú veľkú rolu v Slovenskom národnom divadle a to, že sa dozvedel, že bude otcom.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/mickovicova/photos/a.722098624493872/925377044166028/?type=3&ref=embed_post

Na pôrodnicu z oslavy

„Zostal som akýsi rozochvený, až dojatý. A ešte v ten večer som to strašne oslávil,“ hovoril herec. Na bábätko sa tešil natoľko, že si po rokoch urobil vodičský preukaz a ako prvú trasu si natrénoval cestu od bytu do pôrodnice. V deň pôrodu ale nakoniec vôbec nebol v Bratislave. Práve bol na Myjave, keď mu Henrieta zavolala, že rodí. Na tú chvíľu si pamätá presne.

