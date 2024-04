Tradičné slovenské meno je najznamejšie vo svete, obľubujú ho aj v Afrike. Má hlboký, mystický význam

Nepatrí ani do top dvadsiatky slovenských chlapčenských mien, no napriek tomu sa prekladá až do 32 jazykov a jeho nositeľmi sú ľudia po celom svete. Má aj ženský variant a ľahko sa prekladá do rôznych jazykov. Ľudí s týmto menom nájdete aj na Kréte, v Dánsku, Katalánsku či dokonca v Afrike, píšu Aktuality. Istotne poznáte aj vy minimálne jedného človeka, kto má toto krásne meno.

V Poľsku ho obľubujú

Aj keď sa nenachádza na popredných priečkach v počte použitia, mnohí rodičia si pre svoje dieťa volia práve toto meno. U nás boli v roku 2023 najpopulárnejšie mená Jakub, Samuel, Adam, Šimon či Michal. Svetoznáme a najviac medzinárodné meno je populárne napríklad v Poľsku.

Už niekoľko rokov je to najobľúbenejšie chlapčenské meno, ale niet divu. Znie krásne a navyše má aj svoj špecifický, hlboký význam. Dá sa použiť všestranne, existuje naň aj množstvo prezývok a zdrobnenín - je jednoducho skvelé a všestranné. Má hebrejský aj nemecký pôvod a v preklade znamená „Boh/Jahve je milostivý“. Už tušíte, aké meno by to mohlo byť?

Tradičné po celom svete

Odpoveď nájdete na ďalšej strane: