Varovali ju, že vzťahy v šoubiznise netrvajú dlho. Lenka Šóošová búra mýty s Aquamanom s iskrou v očiach

„Každá má svojho Aquamana,“ smeje sa Lenka Šóošová, ktorá toho svojho spoznala pred takmer 19 rokmi. S režisérom Richardom Raimanom dokazujú, že aj vzťahy v šoubiznise môžu trvať dlho, hoci ona sama bola kedysi presvedčená, že spolu vzťah mať nebudú. V manželstve prežili ťažšie časy aj obdobia, keď žiarlila, no všetko podľa nej dokážu prekonať vďaka základnému koreniu, ktoré ich drží pohromade.

Ľudia si myslia, že deti má s Juraškom

Dlhé roky si fanúšikovia mysleli, že tvorí pár s Romanom Juraškom, skutočnosť je však taká, že sú dobrými priateľmi, ktorí si len veľmi dobre rozumejú. „Nie sme len kolegovia, ale sme aj kamaráti. Tak sa správame aj v súkromí a potom to ľuďom automaticky evokuje tú predstavu, že veď oni tvoria pár,“ vysvetľoval pre Markízu Roman a priznal, že niekedy si ľudia dokonca zvykli myslieť, že majú spoločné deti.

Ich kamarátstvo s Lenkou do lásky nikdy neprerástlo. „Keď sme sa zoznámili, obaja sme boli zadaní,“ prezrádza Roman s dodatkom, že nad láskou vtedy ani len nerozmýšľali. „A potom to skôr prerástlo do nejakého kamarátstva. Nemali sme ten príbeh, že by to skončilo tak, že budeme teraz partneri,“ dodal.

Mladší Aquaman

Lenka Šóošová priznala, že na Romana nikdy nežiarlil ani jej životný partner – Richard. Režiséra a produkčného spoznala v Markíze počas natáčania reality šou Big Brother, kde ju očaril. No keď zistila, že je od nej o štyri roky mladší, myšlienky o vzťahu zmietla zo stola.

Článok pokračuje na ďalšej strane: