Lásku im Demitra dosvedčiť nestihol. V manželstve Ľuba Višňovského a Katky nelietajú taniere, iba slová

Bavilo ma byť hokejovou manželkou. Vedeli sme, o čo ide a všetci sme sa tomu totálne podriadili, spomína si Katka, ktorá by pre svoju rodinu a Ľuba Višňovského spravila aj nemožné.

„Kto neľúbi, nežiarli. Ono to k tomu patrí. Aj ja som žiarlivý, aj partnerka je žiarlivá,“ hovorí o svojej Katke Ľubomír Višňovský, jeden z najznámejších slovenských hokejistov a zlatý chlapec z majstrovstiev sveta 2002 v Göteborgu. Hoci jeho cesta za láskou ani zďaleka nepripomínala prechádzku ružovou záhradou, ženu, ktorá ho počas výnimočnej kariéry podporila na každom kroku, napokon predsa len stretol.

Uponáhľané manželstvo

Aj keď útlemu obrancovi tvrdili, že sa so svojou postavou nikdy nepresadí, svoje hokejové schopnosti ukázal nielen doma, ale aj v zámorskej NHL. Práve za veľkou mlákou však začínajúcej hviezde bránili láske so sympatickou modelkou Ninou, ktorá pre problémy s úradmi cestovala do Los Angeles oveľa menej, ako v skutočnosti chcela.

Hokejista Ľubomír Višňovský a bývalá manželka Nina Nemcová. Foto: TASR

Komplikácie s vízami napokon dvojicu v roku 2001 dohnali priamo pred oltár, aby už na druhý deň mohla pani Višňovská ísť na americkú ambasádu a žiadať o nové povolenia na cestu. Veľkú lásku, ktorú im v tom čase závidelo takmer celé Slovensko, však po štyroch rokoch ukončili rozvodom. „Je to citlivá záležitosť. Vždy som si strážil svoje súkromie, a preto ani túto vec nemienim podrobne rozoberať v médiách,“ vyjadril sa hokejista stroho.

Kráska, ktorá mu obetovala všetko

Hoci rozchod niesol ťažko, netušil, že tá pravá naňho ešte stále len čaká. „Som slobodný človek, nemám sa prečo skrývať a ani sa neskrývam,“ priznal Ľubomír tajomne po tom, ako ho v uliciach Bratislavy pristihli s neznámou blondínkou. Tá sa napokon pre život s hokejistom vzdala všetkého, čo bolo pre ňu dovtedy samozrejmosťou - vrátane sľubne rozbehnutej kariéry v marketingu. Na rozdiel od partneriek iných hokejistov, ktoré sa s nimi dali dokopy ešte počas štúdií, Katka totiž už dávno pracovala.

Článok pokračuje na ďalšej strane: