Sledoval ju anonym, ktorý nemal dosť lásky. Janka Kovalčíková zvládla ťažké časy vďaka trpezlivému Adamovi

Bolo to neúnosné, e-maily chodili do divadla aj môjmu učiteľovi jogy, priznala herečka.

Začalo to pred pár rokmi a bolo to ako zo zlého filmu. Anonym rozposielal e-maily o tom, kde sa nachádzala a čo presne robila, do médií poslal správu aj o tom, že sa rozvádza. Janka Kovalčíková prekonala náročného obdobie s anonymným stalkerom aj vďaka manželovi Adamovi, ktorý je podľa jej slov tým najlepším oporným kameňom v jej hektickom živote. Ako tínedžerka sa pritom bála, že zostane sama.

Menšia o 13 hláv

„Keď po všetkých spolužiačkach už pokukovali chlapci, capali ich po zadku, so mnou nikto nechcel chodiť. Oni mali za sebou už takých troch, štyroch frajerov a ja vôbec nikoho,“ priznala v rozhovore s Adelou a Sajfom Janka, ktorá sa smeje, že v mladosti mala nos široký ako ústa a všetci sa jej vysmievali, že je „malá a nedorobená“.

Ako 14-ročná podľa jej slov vyzerala na osem a stále len počúvala kamarátky, aké trampoty majú s prvými láskami a ona nič nezažila. „Bola som menšia o 13 hláv od ostatných,“ prezradila herečka. So svojou výškou aj nosom sa po rokoch napokon zmierila a nakoniec si ju našla aj láska.

Tajná svadba s bežným občanom

„Potom som to dobehla,“ smiala sa v relácii Trochu inak s Adelou Janka Kovalčíková, ktorá tvorila pár s hereckým kolegom Romanom Poláčikom. Vzťah pred verejnosťou dlho tajili a prezradil to až samotný herec, keď sa v roku 2018 objavil ako hosť v Teleráne. Na prekvapenie všetkých prítomných aj divákov vtedy priznal, že sú spolu už dva a pol roka.

O pár mesiacov neskôr zase Janka prekvapila v šou Neskoro večer, že je vo vzťahu s niekým iným - vraj chcela mať vedľa seba obyčajného človeka. Toho si nakoniec tajne zobrala za muža.

