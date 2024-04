Nechcel sa s ňou držať za ruky, mal rešpekt. Peťo Modrovský rýchlo zistil, že Adela je iná, ako písali

„Ukázala mi nový rozmer. Zviedla ma z cesty voľnomyšlienkarstva k väčšej disciplíne,“ hovorí otvorene o vzťahu s Adelou Peter Modrovský, pre ktorého bola prvou partnerkou v živote. Ich cesty sa dlhé roky krížili, no iskra medzi nimi preskočil až vtedy, keď z nich v súťaži Let's Dance urobili tanečnú dvojicu. Peter Modrovský mal v tom čase obraz o Adele vytvorený iba z médií, no až keď ju skutočne spoznal, uvidel, aká je naozaj.

Adela a Peter. Foto: TASR

Mama pracovala 18 hodín denne

Peter Modrovský prežil náročné detstvo, v ktorom mu bola najväčšou oporou mamina. Otec od nich odišiel, keď sa narodil, zostalo mu po ňom iba meno a nič viac. Mama Danka robila na železničnej stanici denné, nočné, chodila pomáhať do kuchyne aj upratovať. Pracovala aj 18 hodín denne, aby dokázala ako mama samoživiteľka uživiť seba a syna Petra.

„Mamina potom už nikdy nemala priateľa. Aby nás uživila, musela chodiť do práce, robila aj nočné a tak ma vychovávala viac babka, ktorá bola oveľa prísnejšia, taká tá stará škola vo výchove, tvrdšia ruka,“ spomínal pre web Petržalky Peter Modrovský.

Foto: TASR

Michael Jackson z Petržalky

Aj keď jeho mamička Danka nemala veľa času, bola to práve ona, kto si všimol jeho tanečný talent. Mal len tri roky, keď behal po byte a tancoval ako Michael Jackson a mama z neho nevedela spustiť oči. Keď jedného dňa niečo vybavovala na úrade a uvidela tam oznam o tanečnej škole, ihneď syna prihlásila, a to aj proti jeho vôli.

„Samozrejme, že som s tým nesúhlasil, okamžite som myslel na to, čo povedia chalani v partii. Zdalo sa mi to trápne... Lenže to bol príkaz, tak som si veľmi vyberať nemohol,“ hovoril pre Život Peter, ktorý sa nakoniec do tanca bezhlavo zamiloval a začal zbierať jeden úspech za druhým. Šťastie bolo, že rodičia jeho tanečnej partnerky dokázali finančne ťahať za oboch. Kamaráti mu nakoniec závideli, že v škole netrávil veľa času, pretože chodil na súťaže do Ameriky aj do Malajzie.

Chválil jej nohy

Nikdy nečakal, že tanec ho dovedie na jeden ples Vranovčanov, kde spoznal svoju dlhoročnú partnerku Adelu Banášovú. Vtedy tam ešte prišla ruka v ruke s Tomášom Bezdedom.

