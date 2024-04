Žiadne Chorvátsko ani Bulharsko. Toto sú najlacnejšie destinácie na dovolenku v tomto roku

Leto a dovolenka idú ruka v ruke, no nie každý si ju môže dovoliť a mnohí musia siahať hlboko do vrecka. Kým v minulosti bola cenovo výhodnou destináciou Chorvátsko, dnes už to nie je pravda. Pri výbere tohtoročnej dovolenkovej destinácie v Európe vám môže pomôcť aj najnovší rebríček najlacnejších dovoleniek od britskej agentúry Which?, ktorá porovnáva ceny pre spotrebiteľov.

Nenápadnejšie destinácie

Pri zostavovaní rebríčku analyzovali viac ako 4 500 dovolenkových ponúk na august v 70 regiónoch a v 15 európskych krajinách ako je Chorvátsko, Bulharsko, Grécko, Turecko, Francúzsko, Španielsko či Cyprus. Výsledný priemerná cena na osobu zahŕňa sedemdňovú dovolenku vrátane letov s tým, že dvaja ľudia budú zdieľať štandardnú dvojlôžkovú izbu a v strave sú zahrnuté iba raňajky.

Ako uviedol britský denník Telegraph, v rebríčku očakávali hviezdiť Malorku, Portugalsko či Turecko, no nakoniec tieto miesta prevalcovali menšie a nenápadnejšie destinácie. „Tento prieskum má však svoje obmedzenia. Výskum mal dáta iba od dvoch najväčších britských cestovných kancelárií a zvažovali sa iba dovolenky s odchodom približne začiatkom augusta. Porovnanie cien mimo hlavnej sezóny sa môže líšiť,“ vysvetlil Telegraph.

Redaktor z oblastí cestovania Rory Boland pre Independent ale vysvetlil, že cestovanie počas tohto leta bude drahšie, no dopyt je stále vysoký. „Tento rebríček ukazuje, že ak zohľadníte výber vašej destinácie, môžete ušetriť stovky,“ odkázal.

10. Malta – zhruba 1164 eur na osobu / sedem nocí

9. Kampánia, Taliansko – zhruba 1155 eur na osobu / sedem nocí

8. Andalúzia, Španielsko – zhruba 1150 eur na osobu / sedem nocí

