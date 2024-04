Odpustil jej, že odišla k inému. Aňa Geislerová a jej manžel sú dôkazom, že v láske sa dá prekonať všetko

„No, on mňa asi nie, ale ja by som si pána Janáčka vzala aj teraz,“ písala na sociálnej sieti Aňa Geislerová, keď s manželom Zdeňkom oslavovali devätnáste výročie sobáša. Jedna z najkrajších a najlepších českých herečiek má za sebou hviezdnu kariéru a doma päť Českých levov. V súkromí prežila viacero búrlivých turbulencií. S manželom, s ktorým má deti, sa im podarilo prekonať veľkú krízu. Aňa od neho odišla za iným, no napokon sa vrátila, pretože, ako sa hovorí, stará láska nehrdzavie.

Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Búrlivá mladosť v Miláne

Aňa Geislerová sa narodila 17. apríla 1976 v Prahe do umeleckej rodiny. Jej matka Věra je totiž akademická maliarka a otec Petr bol lekár a japonológ. No aj ďalší členovia rodiny sa pohybovali v umeleckých kruhoch. Herecký talent tak zrejme Aňa zdedila po babičke z otcovej strany, ktorou bola známa herečka Růžena Lysenková.

A napriek tomu, že o to nikdy neprosila, jej prianie stať sa herečkou sa jej nakoniec vyplnilo. No štúdium herectva na konzervatóriu najprv opustila, aby sa v talianskom Miláne mohla stať modelkou. „Stále nemôžem uveriť, že mi to mama dovolila. Ja a ostatné dievčatá sme po večeroch chodili na tie najhustejšie večierky v meste, na stanici sme si kupovali trávu od arabských dílerov. Bola som malé dievča. Nemala som potuchy, čo robím,“ priznala raz v rozhovore pre český denník Blesk.

Foto: Instagram @ geislerka

Potrebovali práve takúto drzaňu

Niekedy v tom čase ju objavili tvorcovia filmov. Po prvýkrát sa na plátne ukázala začiatkom deväťdesiatych rokov vo filme Ondřeja Trojana Pějme píseň dohola, mala vtedy len 13 rokov. Rolu vraj získala svojou drzosťou. Po tom, ako ju z konkurzu najprv vyhodili, si tvorcovia napokon uvedomili, že presne takúto "drzaňu" potrebujú. A hoci sa pôvodne chcela venovať modelingu, po dvoch mesiacoch to vzdala a rozhodla sa pre herectvo.

Zlom v jej kariére nastal, keď si ju český režisér Filip Renč vybral do titulnej úlohy filmu Requiem pro panenku. K úlohe sa pritom dostala úplnou náhodou. Na konkurz totiž išla len ako sprievod svojej kamarátky, ktorá jej povedala, že tvorcovia hľadajú tmavovlásku. No keď ju režisér uvidel, zmenil svoje rozhodnutie. Dnes patrí Aňa Geislerová k českým herečkám, ktoré sa môžu pýšiť najväčším počtom sošiek Českého leva.

Foto: Instagram @ geislerka

Láska ako blázon

Zatiaľ čo sa mladučkej dievčine v kariére mimoriadne darilo, v láske si prešla mnohými búrlivými vzťahmi, kým prišiel ten pravý.

Článok pokračuje na ďalšej strane: