Učitelia ho tak chválili, až sa jeho mama cítila hlúpo. Tento chlapec urobil v detstve iba jednu vylomeninu

Talent tohto chlapca si ako prvá všimla učiteľka na základnej škole. V rozhlase mu na prijímacích skúškach povedali, že je zázračné dieťa a odtiaľ sa dostal do televíznych inscenácií a filmov. Rodičom to však neprišlo nijako špeciálne, skôr boli radi, že zmysluplne trávi voľný čas. V škole bol až nepríjemne vzorný. Na rodičovskom združení ho učiteľka tak veľmi chválila, až to bolo jeho mame hlúpe a ťažko sa rozpamätáva aj na výstrelky z mladosti, pretože ich veľa nebolo.

Jediná mladícka nerozvážnosť, na ktorú sa dal, sa odohrala cez leto, počas ktorého nenatáčal žiaden film. Spolu s kamarátmi sa vlámali do cudzej pivnice, z ktorej si urobili niečo ako klub, ponosili si do nej knihy a kvety. Keď sa o tom susedia dozvedeli, bolo zle nedobre.

Spoznávate chlapca na fotografii?

Hádanka. Foto: Slovenská televízia/Václav Polák

